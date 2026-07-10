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Колишній суддя Київського апеляційного адмінсуду отримав сім років ув’язнення

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Колишній суддя Київського апеляційного адмінсуду отримав сім років ув’язнення
До набрання вироком законної сили Петрик перебуватиме під вартою
фото з відкритих джерел

Суддю викрили на одержанні хабаря

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду визнала винним колишнього суддю Київського апеляційного адміністративного суду Ігоря Петрика у одержанні хабаря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії корупції.

Суддю викрили на одержанні $5 тис. хабаря за винесення необхідного судового рішення.

Суд призначив покарання:

  • сім років позбавлення волі;
  • позбавлення права обіймати певні посади три роки;
  • конфіскація всього майна.

Зазначається, що до набрання вироком законної сили Петрик перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, у 2016-му служитель Феміди попався на хабарі $5 тис., які  ховав під суддівською мантією у спеціально вшитій для цього внутрішній кишені. Гроші взяв за ухвалення рішення на користь компанії, яка займається утилізацією небезпечних відходів.

У квітні 2022 року екссуддя, бувши обвинуваченим у злочині, за яке передбачено покарання до 10 років в’язниці, мобілізувався на посаду помічника командира військової частини з правової роботи-начальника юридичної служби. Тоді суд пішов на зустріч обвинуваченому і зупинив розгляд справи до травня 2023 року.

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Теги: суд корупція в Україні суддя вирок

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