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Суд на Рівненщині покарав жінку, яка вкрала іграшки з могили дитини (фото)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Суд на Рівненщині покарав жінку, яка вкрала іграшки з могили дитини (фото)
Під час судових дебатів жінка розкаялася у вчиненому та перепросила
фото: Нацполіція України

Про зникнення речей правоохоронцям повідомила 30-річна матір померлого хлопчика Аліна Котик

Радивилівський районний суд виніс вирок 45-річній жінці, яка викрала 13 м'яких іграшок з дитячої могили у Дубенському районі. Про це стало відомо з офіційного вироку суду від 11 червня, який оприлюднили в Єдиному державному реєстрі судових рішень (ЄДРСР), інформує «Главком».

Повідомляється, що за наругу над місцем поховання зловмисниця отримала один рік позбавлення волі.

Подробиці злочину

Інцидент стався 24 лютого в селі Карпилівка. Обвинувачена, яка є уродженкою Радивилівської громади, але останні шість років мешкає на Тернопільщині, проходила повз місцеве кладовище.

На одній із могил вона помітила м'які іграшки, які люди принесли на похорон дитини наприкінці грудня 2025 року. Жінка зібрала 13 іграшок у пакет, після чого сіла на маршрутку та поїхала додому.

Про зникнення речей правоохоронцям повідомила 30-річна матір померлого хлопчика Аліна Котик. Перед цим вона опублікувала емоційний допис у Facebook, який збурив мережу.

«З могили мого сина викрали всі іграшки, які люди принесли йому на похорон, як пам’ять, як знак любові, якої ніколи не стане менше. Це не просто речі. Це біль батьківського серця. Це те, що належало дитині, якої вже немає», – писала мати.

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Розслідування та рішення суду

Поліцейські оперативно встановили особу підозрюваної. Під час обшуків за місцем її проживання правоохоронці вилучили всі викрадені речі та повернули їх матері хлопчика. За оперативну роботу жінка публічно подякувала радивилівським правоохоронцям у соцмережах.

Під час судового засідання обвинувачена, яка вже має судимість, повністю визнала свою провину. Вона підтвердила всі обставини злочину, хоча зазначила, що точну кількість та вигляд викрадених іграшок не пам'ятає. Під час судових дебатів жінка заявила, що щиро кається, та попросила вибачення за скоєне.

Враховуючи обставини справи та минуле обвинуваченої, суд призначив їй покарання у вигляді одного року позбавлення волі.

«Главком» писав, що у Жидачеві правоохоронці встановлюють обставини пошкодження могили Героя України, журналіста Тараса Матвіїва, та шукають причетних до злочину осіб. Мати загиблого Героя України у соцмережі повідомила, що подала заяву про вандалізм на могилі сина в поліцію.

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Теги: дитина суд викрадення суддя

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