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Завершення рятувальної операції в Запоріжжі, розгін протестів у Грузії: головне за ніч

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Завершення рятувальної операції в Запоріжжі, розгін протестів у Грузії: головне за ніч
фото: Запорізька ОВА

Черговий авіаудар РФ забрав життя ще 10 людей

Майже опівночі завершилися аварійно-рятувальні роботи в Запоріжжі. Тим часом у Тбілісі громадяни знову вийшли на протести проти дій уряду. Силовики розганяли демонстрантів водометами та сльозогінним газом. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 7 грудня, щоб ви були в курсі подій:

У Запоріжжі завершилася рятувальна операція

Приблизно о 23:30 аварійно-рятувальні роботи після авіаційного удару в Запоріжжі були завершені. Кількість постраждалих зросла до 24, з них троє дітей. Загинули 10 людей, вісім із них перебували в автомобілях.

У Тбілісі силовики жорстко розігнали мітингувальників

У Тбілісі минула десята ніч масових протестів проти дій уряду. Уперше за три дні спецпризначенці вдалися до активних дій, щоб розігнати антиурядовий мітинг: застосували водомети та сльозогінний газ проти демонстрантів. Поліція затримала кількох учасників протесту. Розгін пояснили використанням піротехніки з боку демонстрантів. 

США розгорнули 80 тисяч військових у Європі

На території країн-учасниць НАТО у Європі розгорнуто близько 80 тисяч американських військових. Їх завдання полягає в підтримці союзників США та стримуванні потенційної російської агресії. 

«Сполучені Штати розгорнули сили для проведення антитерористичних операцій, а також для консультування, допомоги та супроводу сил безпеки окремих іноземних партнерів», – йдеться в повідомленні на сайті Білого дому.

Президент Південної Кореї виступив із заявою щодо воєнного стану

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що «щиро шкодує», що схвилював суспільство оголошенням воєнного стану на початку тижня, та пообіцяв більше ніколи не вдаватися до такого кроку. Про це він заявив у суботу в телезверненні за кілька годин до голосування в парламенті за його імпічмент.

«Я щиро шкодую і прошу вибачення в людей, які, напевно, були дуже здивовані», – виголосив Юн.

Канада заборонила використання понад 300 видів зброї

Канада оголосила про заборону на використання 324 видів вогнепальної зброї у країні. Міністр громадської безпеки Домінік Леблан повідомив, що уряд веде переговори з Україною щодо можливості передачі цієї зброї, щоб підтримати країну у боротьбі проти Росії

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Теги: протест Грузія обстріл рятувальники Запоріжжя

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