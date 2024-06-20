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Відповідальний за масові репресії на Донеччині: СБУ оголосила підозру генералу Росгвардії

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Відповідальний за масові репресії на Донеччині: СБУ оголосила підозру генералу Росгвардії
Слідство повідомляє, що з початку 2023 року за наказом Семиляка його підлеглі проводять так звану насильну «фільтрацію» щодо місцевих жителів
фото: СБУ

Служба безпеки заочно повідомила про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України

Служба безпеки в Івано-Франківській області зібрала доказову базу на високопосадовця РФ, який причетний до загибелі людей та масових репресій на тимчасово окупованій частині Донеччини. Про це повідомили у СБУ.

Мова йде про російського генерал-лейтенанта Ігоря Семиляка – командувача створеного агресором «головного управління Росгвардії ДНР». В СБУ наголошують, що цю окупаційну установу було сформовано за завданням Кремля для проведення масових репресій проти мешканців регіону та встановлення контролю над тимчасово окупованими територіями.

Слідство повідомляє, що з початку 2023 року за наказом Семиляка його підлеглі проводять так звану насильну «фільтрацію» щодо місцевих жителів.

«Частину із них, кого вважали потенційними учасниками руху опору – викрадали та ув’язнювали до місцевих концтаборів, які діють під виглядом 17 «фільтраційних пунктів». У застінках до людей застосовували психологічний тиск, погрози вбивства та фізичні тортури, які для багатьох потерпілих призвели до тяжких наслідків», – заявили правоохоронці.

За даними слідства, Семиляка було призначено керівником місцевої «філії» Росгвардії на початку 2023 року. Згодом до складу окупаційного формування увійшла значна частина бойовиків з російської приватної військової компанії «Вагнер» та батальйону «Восток».

Відповідальний за масові репресії на Донеччині: СБУ оголосила підозру генералу Росгвардії фото 1

Наразі слідчі Служби безпеки заочно повідомили Семиляку про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. Оскільки фігурант перебуває на тимчасово окупованій частині України, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності. 

Нагадаємо, у Донецькій області Служба безпеки України затримала агента головного управління генштабу збройних сил Росії (відомого як ГРУ), який допомагав росіянам прорвати лінію оборони на Покровському напрямку. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Раніше повідомлялося, що СБУ затримала російську агентку, яка коригувала обстріли по Харкову. Також завдяки доказовій базі Служби безпеки України до реального терміну ув’язнення засуджено ще одного агента воєнної розвідки РФ, який діяв на Донеччині. За виконання ворожих завдань зрадник сподівався отримати грошову «винагороду», що мала надійти на його банківську картку.

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Теги: слідство репресії погрози СБУ «ДНР»

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