Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Губернатор Брянщини поскаржився на чергову атаку дронів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Губернатор Брянщини поскаржився на чергову атаку дронів
На Брянщині була неспокійна ніч
колаж: 24tv.ua

Російські сили ППО нібито збили два безпілотники

Губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз заявив, що у ніч на 25 вересня регіон знову було атаковано безпілотниками. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

За його словами, засоби російської системи ППО збили два безпілотні літальні апарати літакового типу над Брянською областю.

Богомаз каже, що постраждалих та руйнувань немає. При цьому він повідомляє, що на місці працюють оперативні та екстрені служби.

Нагадаємо, український безпілотник вранці 24 вересня атакував будівлю Федеральної служби безпеки (ФСБ) у Курську. Пізніше місцеві пабліки також повідомили, що дрон влучив у нафтопереробний завод. Це спричинило пожежу, місто огорнув дим.

24 вересня губернатор Курська заявив про удар українського безпілотника по адміністративній будівлі в центрі міста.

Влада Курська вирішила скасувати святковий традиційний салют на честь Дня міста, який святкують 24 вересня. Про це повідомив мер Ігор Куцак. Рішення було ухвалено «у зв’язку з останніми подіями». 

Увечері 24 вересня в Курську знову було неспокійно. Так, губернатор Роман Старовойт повідомив, що в районі спрацювала система ППО та попросив жителів зберігати спокій. У пропагандистських пабліках шириться інформація про потужний вибух у районі Халіно – аеродрому, що розташований за 7 км на схід від центру міста.

25 вересні на світанку у Курську знову прогриміли вибухи.

Теги: росія вибух безпілотник

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Курську другий день гримлять вибухи
Російський Курськ знову здригнувся від потужних вибухів
Сьогодні, 06:52
Міністерство оборони Росії заявило, що над Курською областю було збито безпілотник
У Курську неспокійно – окупанти повідомляють про роботу ППО та вибухи в районі аеродрому
Вчора, 21:48
У курську на День міста вибухи і дим
ЗСУ привітали Курськ із Днем міста. Мер скасував салют
Вчора, 15:56
Після вибуху над Курськом здіймався дим
«Бавовна» в Курську. Розвідка повідомила, куди влучив безпілотник
Вчора, 11:59
Росіяни жаліються на чергову атаку українських БпЛА
Безпілотник привітав росіян із днем Курська
Вчора, 10:41
Росіяни імітують будівництво оборонних споруд у Курській області (фото)
Росіяни імітують будівництво оборонних споруд у Курській області (фото)
Вчора, 04:52
У Туапсе є великий порт
У РФ заявили про атаку безпілотника на курортне місто
22 вересня, 06:41
У Севастополі лунають вибухи
У Севастополі лунають вибухи
Вчора, 23:49
В аеропорту Пулково повідомили, що енергопостачання було порушено в залі вильоту внутрішніх рейсів
У Санкт-Петербурзі після вибухів зникло світло
Вчора, 22:06

Соціум

Губернатор Брянщини поскаржився на чергову атаку дронів
Губернатор Брянщини поскаржився на чергову атаку дронів
Світом шириться нова епідемія
Світом шириться нова епідемія
Російський Курськ знову здригнувся від потужних вибухів
Російський Курськ знову здригнувся від потужних вибухів
Капсула Nasa зі зразком небезпечного астероїда повернулася на Землю
Капсула Nasa зі зразком небезпечного астероїда повернулася на Землю
У Санкт-Петербурзі після вибухів зникло світло
У Санкт-Петербурзі після вибухів зникло світло
У Курську неспокійно – окупанти повідомляють про роботу ППО та вибухи в районі аеродрому
У Курську неспокійно – окупанти повідомляють про роботу ППО та вибухи в районі аеродрому

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
73K
Розгром штабу Чорноморського флоту РФ. Окупаційна влада назвала вцілілого адмірала
27K
Землю накрила потужна магнітна буря: як уберегтися
14K
Британський солдат розповів про люті тортури в російському полоні
13K
Фінський телеканал показав архівні відео із Путіним на відпочинку
7360
Диверсанти знищили військову техніку окупантів у Московській та Калузькій областях – розвідка
5693
В Одесі пролунали потужні вибухи

Новини

Українські воїни відбили кілька ворожих атак під Бахмутом – Генштаб
Сьогодні, 07:50
Тепло, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 24 вересня
Вчора, 05:27
Контрнаступ на Мелітопольському напрямку: Генштаб розкрив тактику ЗСУ
23 вересня, 08:30
Тепло, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 04:54
На Запоріжжі спроби штурму завершилися для окупантів великими втратами – Генштаб
22 вересня, 07:30
Тепло, місцями туман: прогноз погоди на 22 вересня
22 вересня, 05:25

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту