Губернатор Брянщини поскаржився на чергову атаку дронів

Російські сили ППО нібито збили два безпілотники

Губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз заявив, що у ніч на 25 вересня регіон знову було атаковано безпілотниками. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

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За його словами, засоби російської системи ППО збили два безпілотні літальні апарати літакового типу над Брянською областю.

Богомаз каже, що постраждалих та руйнувань немає. При цьому він повідомляє, що на місці працюють оперативні та екстрені служби.

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Нагадаємо, український безпілотник вранці 24 вересня атакував будівлю Федеральної служби безпеки (ФСБ) у Курську. Пізніше місцеві пабліки також повідомили, що дрон влучив у нафтопереробний завод. Це спричинило пожежу, місто огорнув дим.

24 вересня губернатор Курська заявив про удар українського безпілотника по адміністративній будівлі в центрі міста.

Влада Курська вирішила скасувати святковий традиційний салют на честь Дня міста, який святкують 24 вересня. Про це повідомив мер Ігор Куцак. Рішення було ухвалено «у зв’язку з останніми подіями».

Увечері 24 вересня в Курську знову було неспокійно. Так, губернатор Роман Старовойт повідомив, що в районі спрацювала система ППО та попросив жителів зберігати спокій. У пропагандистських пабліках шириться інформація про потужний вибух у районі Халіно – аеродрому, що розташований за 7 км на схід від центру міста.

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25 вересні на світанку у Курську знову прогриміли вибухи.