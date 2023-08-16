На Одещині пролунали вибухи, працює ППО

Мешканців Одеської області закликають не виходити з укриттів до кінця повітряної тривоги

У ніч на 16 серпня в Одеській області зафіксовано у небі ворожі ударні безпілотники типу «Шахед» над Ізмаїльським районом. Сили та засоби протиповітряної оборони ЗСУ ведуть роботу по цілях противника, у регіоні пролунали вибухи. Про це повідомляє голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

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«Ізмаїльський район, знову наголошую на необхідності лишатися всім у безпечних місцях!», - закликав Кіпер.

Він також нагадав громадян дотримуватись правил безпеки, утримуватись від фото та відеозйомки й не розміщувати в мережі інтернеті роботу ППО.

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Очільник Одеської обласної військової адміністрації закликав мешканців всіх інших районів області не виходити з укриттів до кінця повітряної тривоги.

Раніше командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що російські окупанти вдруге запустили групу ударних безпілотних апаратів над територією України цієї ночі.

Нагадаємо, уночі 14 серпня в Україні кілька разів оголошувалася повітряна тривога через загрозу атаки ракет і дронів.

Під час однієї з тривог в Одесі пролунала серія вибухів. Окупанти тричі атакували Одещину, застосували для цього дві хвилі ударних дронів загальною кількістю 15 штук та вісім ракет морського базування типу «Калібр».

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Силами протиповітряної оборони всі атаки були відбиті. Уламками було пошкоджено гуртожиток одного з навчальних закладів та супермаркет Fozzy. Попередньо відомо про трьох постраждалих співробітників супермаркету. Їм надано медичну допомогу.