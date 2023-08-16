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На Одещині пролунали вибухи, працює ППО

Діана Гасюк
glavcom.ua
На Одещині пролунали вибухи, працює ППО
фото з відкритих джерел

Мешканців Одеської області закликають не виходити з укриттів до кінця повітряної тривоги

У ніч на 16 серпня в Одеській області зафіксовано у небі ворожі ударні безпілотники типу «Шахед» над Ізмаїльським районом. Сили та засоби протиповітряної оборони ЗСУ ведуть роботу по цілях противника, у регіоні пролунали вибухи. Про це повідомляє голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

«Ізмаїльський район, знову наголошую на необхідності лишатися всім у безпечних місцях!», - закликав Кіпер.

Він також нагадав громадян дотримуватись правил безпеки, утримуватись від фото та відеозйомки й не розміщувати в мережі інтернеті роботу ППО.

Очільник Одеської обласної військової адміністрації закликав мешканців всіх інших районів області не виходити з укриттів до кінця повітряної тривоги. 

Раніше командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що російські окупанти вдруге запустили групу ударних безпілотних апаратів над територією України цієї ночі.

Нагадаємо, уночі 14 серпня в Україні кілька разів оголошувалася повітряна тривога через загрозу атаки ракет і дронів.

Під час однієї з тривог в Одесі пролунала серія вибухів. Окупанти тричі атакували Одещину, застосували для цього дві хвилі ударних дронів загальною кількістю 15 штук та вісім ракет морського базування типу «Калібр».

Силами протиповітряної оборони всі атаки були відбиті. Уламками було пошкоджено гуртожиток одного з навчальних закладів та супермаркет Fozzy. Попередньо відомо про трьох постраждалих співробітників супермаркету. Їм надано медичну допомогу.

Теги: окупанти супермаркет тривога Одеса Одещина

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