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На Житомирщині через падіння «Шахеда» згорів будинок

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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На Житомирщині через падіння «Шахеда» згорів будинок
Через падіння уламків безпілотника виникла пожежа в одному з населених пунктів Житомирського району
фото: Telegram/Головне управління ДСНС у Житомирській області

Пожежу вдалось ліквідувати лише під ранок

У Житомирській області в ніч на понеділок, 28 жовтня, через падіння уламків збитого російського безпілотника виникла пожежа в одному з населених пунктів Житомирського району. Про це заявив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій зазначила, що внаслідок падіння безпілотника загорівся дерев'яний житловий будинок, вогонь від якого перекинувся на шлакоблочну господарську будівлю. Пожежу вдалось ліквідувати лише під ранок.

Травмованих та загиблих немає внаслідок російської атаки немає
Травмованих та загиблих немає внаслідок російської атаки немає
фото: Telegram/Головне управління ДСНС у Житомирській області
Через падіння уламків збитого російського безпілотника виникла пожежа в одному з населених пунктів Житомирського району
Через падіння уламків збитого російського безпілотника виникла пожежа в одному з населених пунктів Житомирського району
фото: Telegram/Головне управління ДСНС у Житомирській області
Унаслідок падіння безпілотника загорівся дерев'яний житловий будинок
Унаслідок падіння безпілотника загорівся дерев'яний житловий будинок
фото: Telegram/Головне управління ДСНС у Житомирській області

«Вогнем знищено будинок та покрівлю споруди, травмованих та загиблих немає», – йдеться в повідомленні..

Нагадаємо, сьогодні, 28 жовтня, російські війська завдали авіаційного удару безпілотниками по енергетичних об'єктах критичної інфраструктури Конотопського району.

До слова, унаслідок влучання ворожої бомби в будинок у Холодногірському районі Харкова постраждали семеро осіб, серед них – 16-річна дівчина.

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Теги: Житомирщина будинок пожежа безпілотник дрон

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