Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Донеччині пролунали гучні вибухи

Діана Гасюк
glavcom.ua
На Донеччині пролунали гучні вибухи
Вибухи прогриміли під час повітряної тривоги
фото з відкритих джерел

Жителям «почервонілих» областей слід було негайно перейти в укриття

У ніч проти 2 серпня у Слов'янську Донецької області прогриміли гучні вибухи під час повітряної тривоги. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на власного кореспондента.

На цей час немає офіційної інформації про причини та наслідки цих вибухів.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про можливу небезпеку застосування балістичних ракет з боку окупантів у Донецькій області.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 2 серпня, російська окупаційна армія атакувала Київську область за допомогою безпілотників. Працюють сили протиповітряної оборони. 

Нагадаємо, у ніч на 1 серпня, війська РФ здійснили серію ударів по Харкову та області за допомогою дронів-камікадзе. Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

За словами голови Харківської обласної військово-цивільної адміністрації Олега Синєгубова, війська РФ завдали ударів по Харкову та області.

У результаті обстрілу була поранена одна людина. 

Також зранку 31 липня росіяни завдали ракетного удару по дев’ятиповерховому житловому будинку на чотири під’їзди Кривого Рогу, де відбулося руйнування з четвертого по дев'яті поверхи у межах першого під'їзду, з послідуючим загоранням квартири на рівні четвертого поверху на площі близько 70 м кв.

 

Теги: вибух окупанти Донеччина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Донбасі тривають важкі бої
Генштаб вказав напрямки, де ЗСУ успішно наступають і закріплюються
10 липня, 06:35
В складських приміщенях одного з підприємств Одещини, куди також поцілив ворог, спалахнула пожежа
Ракетна атака на Одесу: влада повідомила про загиблих
20 липня, 11:33
Важке отруєння супроводжується нудотою, головним болем, втратою голосу, блюванням, загальною слабкістю
Бахмут: росіяни застосували хімічну зброю проти Сил оборони
4 липня, 20:16
МАГАТЕ має лише обмежений доступ до території ЗАЕС
Розвідка проаналізувала ймовірність теракту на ЗАЕС
10 липня, 21:09
Наслідки падіння невідомого дрона на Запоріжжя
Окупанти атакували Запоріжжя: десятки постраждалих (фото)
12 липня, 17:29
Окупанти використовують іранські дрони для ударів по Україні
Нічна атака дронами: скільки «Шахедів» запустили окупанти
15 липня, 09:28
Поліція розвертає усіх охочих проїхати мостом
Перед в'їздом на Кримський міст утворився гігантський затор (відео)
17 липня, 06:25
На заході України лунають вибухи
На заході України лунають вибухи
26 липня, 19:34
Щойно мобілізованим військовослужбовцям РФ видали екіпірування та зброю
ЗСУ з’ясували, кого окупанти почали кидати у штурмові підрозділи
28 липня, 07:51

Події в Україні

На Донеччині пролунали гучні вибухи
На Донеччині пролунали гучні вибухи
На Одещині пролунали вибухи
На Одещині пролунали вибухи
На Київщині працює ППО
На Київщині працює ППО
США оголосять новий пакет військової допомоги Україні наступного тижня – ЗМІ
США оголосять новий пакет військової допомоги Україні наступного тижня – ЗМІ
Зеленський анонсував низку важливих міжнародних заходів
Зеленський анонсував низку важливих міжнародних заходів
Скільки території деокупували ЗСУ, план на випадок загибелі Зеленського. Головне за 1 серпня
Скільки території деокупували ЗСУ, план на випадок загибелі Зеленського. Головне за 1 серпня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
151K
Ворог біля воріт резиденції Зеленського? Хто сховався у пансіонаті «Гута»
51K
Мріяла про велику і дружну родину: на фронті загинула співробітниця НАЗК Юлія Шевченко (фото)
43K
Хто винен у війні? Українці знають відповідь
27K
Удари по Керченському і Чонгарському мостах: як ворог тепер забезпечує логістику в Криму
20K
Контрнаступ: Міноборони повідомило, скільки території вже деокупували ЗСУ
15K
Скільки людей нині проживає в Україні? Фахівці визначили цифру за споживанням продуктів

Новини

В Україні оголошувалася повітряна тривога через атаку російських ударних безпілотників
Сьогодні, 03:35
2 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:30
ЗСУ потужно вдарили по озброєнні РФ: Генштаб повідомив про ворожі втрати
Вчора, 07:05
Спека, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 1 серпня
Вчора, 05:22
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:58
Білоруська опозиція передала до суду в Гаазі докази депортації українських дітей
29 липня, 07:37

Прес-релізи

Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
28 липня, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту