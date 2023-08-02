На Донеччині пролунали гучні вибухи
Жителям «почервонілих» областей слід було негайно перейти в укриття
У ніч проти 2 серпня у Слов'янську Донецької області прогриміли гучні вибухи під час повітряної тривоги. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на власного кореспондента.
На цей час немає офіційної інформації про причини та наслідки цих вибухів.
Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про можливу небезпеку застосування балістичних ракет з боку окупантів у Донецькій області.
Раніше повідомлялося, що у ніч проти 2 серпня, російська окупаційна армія атакувала Київську область за допомогою безпілотників. Працюють сили протиповітряної оборони.
Нагадаємо, у ніч на 1 серпня, війська РФ здійснили серію ударів по Харкову та області за допомогою дронів-камікадзе. Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.
За словами голови Харківської обласної військово-цивільної адміністрації Олега Синєгубова, війська РФ завдали ударів по Харкову та області.
У результаті обстрілу була поранена одна людина.
Також зранку 31 липня росіяни завдали ракетного удару по дев’ятиповерховому житловому будинку на чотири під’їзди Кривого Рогу, де відбулося руйнування з четвертого по дев'яті поверхи у межах першого під'їзду, з послідуючим загоранням квартири на рівні четвертого поверху на площі близько 70 м кв.
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