На Донеччині пролунали гучні вибухи

Вибухи прогриміли під час повітряної тривоги

Жителям «почервонілих» областей слід було негайно перейти в укриття

У ніч проти 2 серпня у Слов'янську Донецької області прогриміли гучні вибухи під час повітряної тривоги. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на власного кореспондента.

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На цей час немає офіційної інформації про причини та наслідки цих вибухів.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про можливу небезпеку застосування балістичних ракет з боку окупантів у Донецькій області.

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Раніше повідомлялося, що у ніч проти 2 серпня, російська окупаційна армія атакувала Київську область за допомогою безпілотників. Працюють сили протиповітряної оборони.

Нагадаємо, у ніч на 1 серпня, війська РФ здійснили серію ударів по Харкову та області за допомогою дронів-камікадзе. Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

За словами голови Харківської обласної військово-цивільної адміністрації Олега Синєгубова, війська РФ завдали ударів по Харкову та області.

У результаті обстрілу була поранена одна людина.

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