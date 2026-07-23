Держсекретар США оцінив щотижневі втрати Росії у війні

Рубіо вважає масштаби втрат російської армії приголомшливими

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що російська армія щотижня втрачає у війні проти України від п’яти до шести тисяч військових убитими та пораненими. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

Рубіо наголосив на надзвичайно високій інтенсивності бойових дій. «Росіяни, як я вважаю, втрачають понад п’ять-шість тисяч солдатів на тиждень. Це приголомшлива цифра», – заявив держсекретар США під час спілкування з журналістами у Манілі.

За словами Рубіо, він отримав інформацію, що війна в Україні є єдиним відомим військовим конфліктом, у якому кількість загиблих у бою перевищує кількість поранених. Водночас держсекретар зазначив, що Україна також заплатила величезну ціну. Він згадав загибель мирних жителів та російські обстріли Києва, кількість яких останнім часом зросла.

Американець вважає, що обидві сторони мають бути зацікавлені у завершенні війни. За його словами, Сполучені Штати продовжуватимуть шукати компроміс, який може сприяти припиненню бойових дій.

«Ми готові взяти на себе цю роль, якщо трапиться така нагода», – додав він. Заява пролунала після зустрічі Рубіо з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Манілі. Держсекретар США повідомив, що під час переговорів йшлося про необхідність завершення російської війни проти України.

Нагадаємо, станом на 23 липня Росія втратила у війні проти України близько 1 434 690 військових, з них 1 460 – за останню добу.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що лише 17-й корпус ЗСУ щомісяця завдає російській армії близько семи тисяч втрат убитими та пораненими на Запорізькому напрямку. За словами президента, окупаційні війська продовжують штурми, не зважаючи на втрати серед особового складу.