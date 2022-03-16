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    Події в Україні

    На Харківщині депутат від ОПЗЖ готував захоплення влади

    Підозрюваному обрали запобіжний захід&nbsp; - На Харківщині депутат від ОПЗЖ готував захоплення влади
    Підозрюваному обрали запобіжний захід 
    фото: Офіс Генерального прокурора

    Наразі депутат селищної ради перебуває під вартою

    На Харківщині затримали депутата від фракції ОПЗЖ, який готувався до захоплення державної влади. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

    Як встановила слідство, депутат телефонував представникам молодіжного крила партії «Опозиційна платформа – за життя» та повідомляв, що незабаром Харківська область буде окупована російськими військовими.

    Депутат надавав вказівки до підготовки для спільного вчинення насильницьких дій, щоб у подальшому захопили владу у Харківській області.

    «За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру депутату Солоницівської селищної ради Харківського району за фактом підготовки дій, спрямованих на захоплення державної влади (ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 109 КК України). В порядку ст. 615 КПК України прийнято рішення про застосування до нього запобіжного заходу у виді тримання під вартою», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що закарпатець передавав ворогам інформацію про ЗСУ.

    Також на Донеччині подружжя затримали за держзраду.

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    Теги: депутат місцева влада партії Харківщина
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    На Харківщині депутат від ОПЗЖ готував захоплення влади