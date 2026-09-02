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На Івано-Франківщині стався землетрус

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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На Івано-Франківщині стався землетрус
Землетрус на Прикарпатті належав до невідчутних
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Підземні поштовхи зафіксували у Надвірнянському районі на глибині 6 км

Сьогодні, 2 вересня, в Івано-Франківській області стався землетрус магнітудою 1,8 за шкалою Ріхтера. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головний центр спеціального контролю.

Землетрус зафіксували о 15:00:14 у Надвірнянському районі, на території Пасічнянської громади. Його осередок залягав на глибині 6 км. Координати джерела землетрусу – 48,56 градуса північної широти та 24,45 градуса східної довготи.

За класифікацією фахівців, землетрус належить до невідчутних.

Довідка. Землетруси магнітудою до 2 належать до мікроземлетрусів і зазвичай взагалі не відчуваються людьми – їх фіксують лише сейсмологічні прилади. Поштовхи магнітудою від 2 до 2,9 також вважаються дуже слабкими й переважно залишаються непомітними.

Землетруси магнітудою від 3 до 3,9 уже можуть відчувати люди, особливо поблизу епіцентру або на верхніх поверхах будівель, однак зазвичай вони не спричиняють пошкоджень. За магнітуди від 4 до 4,9 коливання стають помітнішими: у приміщеннях можуть рухатися або хитатися предмети. Землетруси магнітудою понад 5 уже здатні спричиняти пошкодження будівель.

У Головному центрі спеціального контролю закликали людей, які все ж відчули підземні поштовхи, повідомити про це фахівців. Такі дані допомагають уточнювати енергетичні параметри землетрусів.

Нагадаємо, у серпні підземні поштовхи неодноразово фіксували у Карпатах. Зокрема, 26 серпня землетрус магнітудою 1,7 стався у Рахівському районі Закарпатської області. Його осередок залягав на глибині 7 км. 

Ще один землетрус було зафіксовано 8 серпня на межі Івано-Франківської та Чернівецької областей, у районі межі Вижницького та Косівського районів. Магнітуда підземних поштовхів становила 1,4.

27 липня землетрус стався поблизу Львова. Його магнітуда становила 2,0 за шкалою Ріхтера, а осередок залягав на глибині 3 км. 

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Теги: землетрус Івано-Франківщина

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