У Криму повідомляють про вибухи та роботу ППО

З'явилися повідомлення про роботу ППО російських загарбників.

У ніч проти 9 серпня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи у Сакському районі та Чорноморському. Окупаційна влада стверджує, що це сталося внаслідок атаки безпілотників та спроби ракетного удару, які нібито були відбиті засобами протиповітряної оборони. Про це повідомляють кримські Telegram-канали та представник окупаційної«адміністрації» Севастополя Михайла Развожаєва, загроза ударів з'явилася близько 00:40. Пізніше було оголошено повітряну тривогу спочатку через дрони, а потім і через ракетну загрозу.

У Сакському районі було чути вибухи, які, за повідомленнями, могли бути пов'язані зі збиттям безпілотника над морем. Гауляйтер Севастополя Развожаєв заявив про «відбиття атаки ЗСУ» та начебто збиття протикорабельної ракети «Нептун» над акваторією на значному віддаленні від берега. Він також зазначив про збереження небезпеки дронової атаки, але близько 1:50 оголосив про відбій повітряної тривоги.

У соціальних мережах з'явилося багато відео про вибухи в Криму. Як писав Telegram-канал «ЧП / Саки», у Сакському районі було чути вибухи, начебто було збиття БПЛА над морем.

Тим часом місцеві стверджують, що у Чорноморському було чути стрілянину, й один «сильний вибух».

Нагадаємо, у ніч проти 6 серпня у кількох містах Курської області пролунали сильні вибухи. Вибухи були чутні у Суджі, Кореньово, Льговському, Беловському, Курчатовському та Октябрьському районах. Спочатку влада попереджала про ракетну небезпеку, а потім про атаку дронів.

Згодом повідомлялося, що Збройні сили України нібито проникли у Курську область РФ. Так звані воєнкори повідомляють, що «тривають бої на кількох ділянках державного кордону». Нібито ЗСУ влаштували «серйозну артпідготовку» та планують «наростити тиск», атакуючи на напрямках Николаево-Дар'їне-Дар'їне та Суджа-Гоголівка.

До слова, Міністерство оборони Російської Федерації стверджує, що нібито бійці 22 окремої механізованої бригади Збройних сил України атакували підрозділи росіян на прикордонні у Курській області. Нібито після вогневої підготовки до 300 українських військових за підтримки 11 танків і понад 20 бойових броньованих машин атакували позиції підрозділів прикриття державного кордону РФ в районах села Миколаєво-Дар'їно та Олешня Курської області, розташовані на російсько-українському кордоні.