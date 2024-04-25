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«Хотів померти мученицькою смертю»: у Франції заарештовано ймовірного терориста

Катерина Іванова
glavcom.ua
«Хотів померти мученицькою смертю»: у Франції заарештовано ймовірного терориста
Поліція затримала підлітка у батьківському будинку, наразі його перевіряють
фото з відкритих джерел

Під час обшуку в будинку підлітка знайшли рукописні документи, в яких він нібито заявляв про підтримку «Ісламської держави»

Антитерористична поліція у Франції заарештувала 16-річного хлопця, який заявив, що хоче «померти мученицькою смертю» на цьогорічних Олімпійських іграх у Парижі. Про це повідомляє Sky News.

Прессекретар поліції проінформував, що хлопця заарештували після того, як він «публічно оголосив у соціальних мережах, що планує створити вибуховий пояс, щоб стати мучеником».

Під час обшуку в будинку підлітка знайшли рукописні документи, в яких він нібито заявляв про підтримку «Ісламської держави». Прессекретар додав, що ведеться перевірка щодо наявності у нього справжніх намірів вчинити теракт.

Нагадаємо, на 26 липня запланована перша Церемонія відкриття Олімпійських ігор і у ній візьмуть участь близько 10 500 спортсменів. Але президент Франції Емманюель Макрон заявив, що якщо виникнуть проблеми з безпекою, то церемонію можуть скоротити або перенести захід у приміщення.

До слова, російських спортсменів буде звільнено від необхідності дотримання додаткових умов нейтральності для участі у турнірах у Британії.

Згідно з інформацією видання, міністр спорту Великобританії Стюарт Ендрю надіслав листа президенту Міжнародного олімпійського комітету Томасу Баху та голові Міжнародного паралімпійського комітету Ендрю Парсонсу, в якому підтримав політику організацій щодо російських спортсменів.

Як відомо, президент Франції Емманюель Макрон вважає, що на час літніх Олімпійських ігор світова спільнота має домовитися про припинення вогню в основних конфліктах, які зараз тривають, включно з Україною. Він розраховує на підтримку у цьому питанні різних партнерів, зокрема лідера Китаю. 

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Теги: прессекретар поліція президент Україна документи міністр теракт

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