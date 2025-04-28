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Зеленський заслухав доповіді керівників СЗР та СБУ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Зеленський заслухав доповіді керівників СЗР та СБУ
Зеленський розповів про доповіді керівників Служби зовнішньої розвідки України та СБУ
фото: Офіс президента

Служба зовнішньої розвідки доповіла Зеленському про ліквідацію вищих командувачів армії РФ

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді керівників Служби зовнішньої розвідки України та Служби безпеки України. Про це президент повідомив у своєму Telegram-каналі, передає «Главком».

Зі слів президента, керівник СЗР доповідав про ліквідацію осіб із вищого командного складу російської армії. Керівник СБУ доповідав про наші подальші заходи з протидії російським агентурним мережам в Україні та диверсантам.

«Хороші результати. Дякую за роботу», – написав Зеленський.

Також президент наголосив, що триває робота над наступними санкційними кроками України.

«Сьогодні мені представили матеріали, які обґрунтовують необхідність відповідних рішень. Готуються відповідні подання на РНБО», – підсумував президент.

Раніше Зеленський назвав оголошене диктатором Путіним перемир'я черговою маніпуляцією.

Український президент відзначив, що Україна позитивно відповіла на американську пропозицію припинення вогню ще 11 березня.

«Росія постійно все це відкидає та маніпулює світом, намагається обманути Сполучені Штати. Зараз от знову чергова спроба маніпуляцій: чомусь усі повинні чекати 8 травня, і тільки тоді припиняти вогонь. Щоб забезпечити Путіну тишу на час параду. Ми цінуємо життя людей, а не паради», – зазначив президент.

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Теги: Володимир Зеленський СБУ розвідка

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