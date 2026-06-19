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Масштабна автотроща на об'їзній дорозі Вінниці: зіткнулися сім автомобілів (відео)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Масштабна автотроща на об'їзній дорозі Вінниці: зіткнулися сім автомобілів (відео)
Поліція працює на місці ДТП
фото: Нацполіція України

Правоохоронці встановлюють усі обставини, причини та винуватців масштабної автотрощі

На об'їзній автомобільній дорозі міста Вінниця сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю семи транспортних засобів. Внаслідок масового зіткнення травми різного ступеня важкості дістали шестеро людей. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Вінницькій області, інформує «Главком».

За інформацією правоохоронців, на автошляху не розминулися як великовагові фури, так і легкові автомобілі та пасажирські мікроавтобуси.

У дорожньо-транспорту пригоду потрапили:

  • Дві вантажівки – Scania та DAF із напівпричепом;
  • Позашляховик Skoda;
  • Два кросовери – Volkswagen та Hyundai;
  • Два мікроавтобуси – Peugeot Boxer та Mercedes-Benz Sprinter.

На місці події екстрену медичну допомогу надали шістьом учасникам аварії. Двох із них через серйозність отриманих травм довелося терміново доправити до лікарні:

  • 44-річний водій автомобіля Skoda
  • 36-річна пасажирка кросовера Hyundai

Правоохоронці встановлюють усі обставини, причини та винуватців масштабної автотрощі.  

«Главком» писав, що на автодорозі Київ–Знам’янка поблизу міста Кагарлик сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій травмувався один із кермувальників. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому ушкодження середньої тяжкості, слідчі Обухівського районного управління поліції розпочали досудове розслідування.
 

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Теги: ДТП Вінниця автомобіль

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