Масштабна автотроща на об'їзній дорозі Вінниці: зіткнулися сім автомобілів (відео)

Правоохоронці встановлюють усі обставини, причини та винуватців масштабної автотрощі

На об'їзній автомобільній дорозі міста Вінниця сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю семи транспортних засобів. Внаслідок масового зіткнення травми різного ступеня важкості дістали шестеро людей. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Вінницькій області, інформує «Главком».

За інформацією правоохоронців, на автошляху не розминулися як великовагові фури, так і легкові автомобілі та пасажирські мікроавтобуси.

У дорожньо-транспорту пригоду потрапили:

Дві вантажівки – Scania та DAF із напівпричепом;

Позашляховик Skoda;

Два кросовери – Volkswagen та Hyundai;

Два мікроавтобуси – Peugeot Boxer та Mercedes-Benz Sprinter.

На місці події екстрену медичну допомогу надали шістьом учасникам аварії. Двох із них через серйозність отриманих травм довелося терміново доправити до лікарні:

44-річний водій автомобіля Skoda

36-річна пасажирка кросовера Hyundai

Правоохоронці встановлюють усі обставини, причини та винуватців масштабної автотрощі.

«Главком» писав, що на автодорозі Київ–Знам’янка поблизу міста Кагарлик сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій травмувався один із кермувальників. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому ушкодження середньої тяжкості, слідчі Обухівського районного управління поліції розпочали досудове розслідування.

