У Хмельницькому 18-річна дівчина стрибнула з багатоповерхівки

Поліція розслідує самогубство

У Хмельницькому правоохоронці з'ясовують обставини трагічної події, що сталася напередодні ввечері. У дворі однієї з міських багатоповерхівок було виявлено тіло молодої дівчини без ознак життя. За попередніми даними слідства, вона загинула внаслідок падіння з висоти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Хмельниччини.

За інформацією правоохоронців, трагічний інцидент стався наприкінці доби 6 червня. Повідомлення про страшну знахідку надійшло на пульт чергової частини поліції о 22:40.

Мешканці будинку, розташованого по Старокостянтинівському шосе, помітили на прибудинковій території у дворі дівчину, яка не подавала ознак життя, та негайно викликали бригаду швидкої медичної допомоги та наряд поліції. Лікарі, які прибули на виклик, лише констатували смерть потерпілої від травм, отриманих внаслідок падіння з великої висоти.

Оглянувши прилеглу територію та опитавши ймовірних очевидців, правоохоронці оперативно встановили особу загиблої. Нею виявилася 18-річна жителька обласного центру.

Наразі поліцейськими попередньо встановлено, що хмельничанка вчинила самогубство. Згідно з наявними даними, вона вистрибнула з відкритої тераси 16-поверхового житлового будинку. З метою встановлення точного часу та безпосередніх причин смерті, тіло загиблої дівчини встановленим порядком було направлено на проведення судово-медичної експертизи.

За фактом загибелі юначки слідчі поліції зареєстрували кримінальне провадження. Матеріали внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). Справу відкрито з додатковою правовою відміткою «самогубство».

Наразі правоохоронні органи проводять комплекс необхідних слідчих дій. Оперативники та слідчі відпрацьовують усі можливі версії, вивчають коло спілкування дівчини, перевіряють її мобільний телефон та соціальні мережі, аби з'ясувати причини, що могли призвести до цієї страшної трагедії.

Нагадаємо, у селі Самчики на Хмельниччині провели в останню путь 21-річну Єлизавету Бучинську та 24-річного Дмитра Червякова, які загинули внаслідок смертельної ДТП у Хмельницькому.