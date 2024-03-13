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Пентагон обіцяє швидко доставити оборонну допомогу Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Пентагон обіцяє швидко доставити оборонну допомогу Україні
Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про новий пакет військової допомоги на $300 млн
фото з відкритих джерел

Адміністрація США й Пентагон продовжать працювати з Конгресом, щоб отримати необхідний законопроєкт із фінансуванням потреб національної безпеки Америки, який передбачає понад $60 млрд допомоги Україні

Міноборони США запевняє, що озброєння, боєприпаси та інші складові пакету допомоги Україні, про який оголосили в вівторок, будуть доставлені швидко, за розробленими раніше маршрутами. Про це заявив речник міністерства оборони США генерал Патрік Райдер.

«Транспортне командування США у взаємодії з Групою сприяння безпеці в Україні розробило процеси, які гарантують якнайшвидшу доставку цієї допомоги. Так що це буде швидко», – зазначив представник оборонного відомства.

За його словами, вміст нового пакету забезпечить ЗСУ важливими бойовими можливостями на кілька тижнів.

Крім того, підкреслив Райдер, адміністрація США й Пентагон продовжать працювати з Конгресом, щоб отримати необхідний законопроєкт із фінансуванням потреб національної безпеки Америки, який передбачає понад $60 млрд допомоги Україні.

Раніше повідомлялося, що Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про новий пакет військової допомоги на $300 млн, який вони виділять Україні.

Як відомо, боєприпасів з нового пакету допомоги від Сполучених Штатів Америки вистачить українським військам лише на пару тижнів

Також палата представників США розпочала збір підписів, щоб винести допомогу Україні на голосування.

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Теги: США

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