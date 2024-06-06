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Аварія потягів у Чехії: стала відома попередня причина

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Аварія потягів у Чехії: стала відома попередня причина
Серед  чотирьох загиблих в результаті зіткнення пасажирського і вантажного поїздів були двоє громадян України
фото: Mf Dnes

Матеріальні збитки внаслідок аварії оцінюються у 110 млн чеських крон

Залізнична аварія у Чехії, внаслідок якої загинули, зокрема двоє громадян України, сталася через те, що пасажирський поїзд RegioJet проїхав на заборонний сигнал. Про це повідомив міністр транспорту Чехії Мартін Купка 

«Згідно з висновками інспекції, сигнал на позиції, що забороняє проїзд швидкого пасажирського поїзда, було порушено. Чи була це технічна несправність, людська помилка або поєднання обох чинників, є предметом детального розслідування, і поки що неможливо передбачити конкретні висновки», – написав Мартін Купка у соцмережі X. 

Він також вказав, що матеріальні збитки внаслідок аварії оцінюють у 110 млн чеських крон. 

Нагадаємо, пізно ввечері 5 червня поблизу чеського міста Пардубіце сталася масштабна аварія потягів. Пасажирський потяг «Прага-Кошице» чеської компанії RegioJet зіткнувся з вантажним потягом. 

Серед  чотирьох загиблих в результаті зіткнення пасажирського і вантажного поїздів були двоє громадян України

Як повідомили в МЗС України, консульська посадова особа Консульства України в Брно перебуває на місці події та на постійному зв’язку з рятувальними та правоохоронними відомствами. Справа перебуває на контролі департаменту консульської служби МЗС.

Теги: аварія потяг Чехія

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