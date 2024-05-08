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У тимчасово окупованому Луганську з вечора палає нафтобаза ( відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У тимчасово окупованому Луганську з вечора палає нафтобаза ( відео)
Рятувальники у Луганську не змогли впоратися з наслідками займання, яке вчора увечері виникло на місцевій нафтобазі
фото скріншот відео

Окупантам доведеться прокладати новий логістичний ланцюг і зберігати паливо ще далі від лінії фронту

У тимчасово окупованому Луганську у вівторок ввечері, 7 травня, зайнялась місцева нафтобаза. Наразі вона ще досі палає,  вигоріли продукти переробки та зруйнована інфраструктура окупантів. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор. 

«Палало ввечері – догорає зранку. Рятувальники у Луганську не змогли впоратися з наслідками займання, яке вчора увечері виникло на місцевій нафтобазі. Продукти переробки вигоріли, інфраструктура зруйнована – окупанти шукають винуватців. Кажуть, що ЗСУ», – написав Лисогор.

Як вказав голова Луганської ОВА, загарбники самі знають, що відновлювати такі об’єкти їм ніхто не буде. А заправляти російську військову техніку стане набагато складніше. 

Тож росіянам, за словами начальника ОВА, доведеться прокладати новий логістичний ланцюг і зберігати паливо ще далі від лінії фронту.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Луганську вибухнула нафтобаза. Невідомі безпілотники успішно атакували нафтобазу. Спалахнула потужна пожежа, загорівся один із резервуарів.

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Теги: Луганщина нафтопродукти завод пожежа

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