У тимчасово окупованому Луганську з вечора палає нафтобаза ( відео)

Рятувальники у Луганську не змогли впоратися з наслідками займання, яке вчора увечері виникло на місцевій нафтобазі

Окупантам доведеться прокладати новий логістичний ланцюг і зберігати паливо ще далі від лінії фронту

У тимчасово окупованому Луганську у вівторок ввечері, 7 травня, зайнялась місцева нафтобаза. Наразі вона ще досі палає, вигоріли продукти переробки та зруйнована інфраструктура окупантів. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

«Палало ввечері – догорає зранку. Рятувальники у Луганську не змогли впоратися з наслідками займання, яке вчора увечері виникло на місцевій нафтобазі. Продукти переробки вигоріли, інфраструктура зруйнована – окупанти шукають винуватців. Кажуть, що ЗСУ», – написав Лисогор.

Як вказав голова Луганської ОВА, загарбники самі знають, що відновлювати такі об’єкти їм ніхто не буде. А заправляти російську військову техніку стане набагато складніше.

Тож росіянам, за словами начальника ОВА, доведеться прокладати новий логістичний ланцюг і зберігати паливо ще далі від лінії фронту.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Луганську вибухнула нафтобаза. Невідомі безпілотники успішно атакували нафтобазу. Спалахнула потужна пожежа, загорівся один із резервуарів.