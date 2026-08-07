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У Києві зросла кількість загиблих внаслідок масованої атаки 5 серпня

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві зросла кількість загиблих внаслідок масованої атаки 5 серпня
Наслідки ворожого обстрілу у Києві 5 серпня 2026 року
фото: Національна поліція України

Кількість загиблих в столиці внаслідок ворожої атаки 5 серпня зросла до двох людей

У лікарні помер чоловік, який отримав поранення внаслідок російського обстрілу Києва у ніч проти 5 серпня. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації, інформує «Главком».

У лікарні помер 55-річний чоловік, який отримав поранення під час обстрілу.

Раніше було відомо про одного загиблого через ракетну атаку по Києву. Таким чином кількість загиблих в столиці зросла до двох людей.

Нагадаємо, у ніч проти 5 серпня російські війська атакували Київську область ударними безпілотниками та балістичними ракетами. Відомо про 16 загиблих, ще 36 людей дістали поранення. Найбільше жертв зафіксували у Броварському районі, де російські ракети влучили по залізничній станції, складських приміщеннях та логістичних об'єктах.

6 серпня в Київській області оголосили День жалоби за жертвами російської ракетної атаки.

Також у ніч на 5 серпня російські війська завдали балістичного удару по Києву. У місті загинула одна людина, понад два десятки дістали поранення. Також у Голосіївському районі стався витік аміаку, який рятувальники вже локалізували.

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Теги: Київ обстріл

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