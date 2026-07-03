NYT: Смертельні атаки Росії на Україну нагадують Європі про її вразливість

Дим піднімається над центром міста після російської атаки на Київ 2 липня

Уряди Європи збільшили військові витрати через російську агресію в сторону України

Російські удари по Україні вночі 2 липня стали для європейських країн черговим свідченням масштабної загрози та демонстрацією вразливості континенту на випадок потенційного перенесення конфлікту на територію НАТО. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Ситуація ускладнюється тим, що президент США Дональд Трамп уже вивів частину американських військових активів із Європи та розглядає можливість подальшого скорочення ресурсів, а європейські союзники наразі не здатні самостійно заповнити цю прогалину. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте раніше чітко наголосив, що думки про спроможність Європи захистити себе без підтримки США є «мріями», оскільки сторони залишаються взаємозалежними.

Ризики для безпеки підтверджуються постійними заходами російських винищувачів у повітряний простір НАТО для перевірки реакції альянсу, проникненням безпілотників на прикордонні території Західної Європи, а також застосуванням Росією в Україні балістичних ракет, здатних нести ядерні боєголовки та досягати європейських столиць за лічені хвилини.

На тлі цих загроз міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що під час останніх російських атак кордони його держави були надійно захищені, зокрема завдяки залученню французьких та нідерландських військ до охорони повітряного простору. Посадовець підкреслив, що інвестиції у модернізацію армії та міцні альянси є запорукою безпеки громадян.

Питання розподілу оборонного тягаря стане ключовим на саміті НАТО, який відбудеться наступного тижня в Анкарі (Туреччина). Там лідери 32 країн оцінять рівень фінансового внеску європейських членів, які тривалий час залежали від США. Хоча європейські союзники торік разом збільшили військові витрати на $90 млрд порівняно з 2024 роком, багато урядів досі намагаються балансувати між фінансуванням оборони та іншими соціальними пріоритетами, такими як пенсії, охорона здоров'я та доступне житло.

Окремим викликом для Європи стало суттєве обмеження військової допомоги Україні з боку адміністрації Трампа протягом минулого року, що змусило Євросоюз взяти на себе значно більші фінансові витрати для стабілізації фронту. Головний дипломат ЄС Кая Каллас повідомила, що цього тижня блок розпочав перерахування Україні €6 млрд (близько $6,8 мільярда доларів) у межах масштабної позики на €90 млрд, спрямованої на зміцнення української обороноздатності. Каллас наголосила, що Європа продовжуватиме підвищувати ціну війни для Росії, оскільки Україна наразі залишається першою лінією європейської оборони.

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що головним завданням РФ залишається остаточне захоплення Донбасу та «Новоросії», запевняючи, нібито Росія не дасть Україні шансу зупинити просування своїх військ.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що ситуація для РФ нібито залишається «під контролем», а Захід не може перемогти Росію на полі бою.

Путін стверджував, що Україна нібито «відступає по всій лінії фронту», а Росію, за його словами, намагаються «прибрати як світовий фактор».