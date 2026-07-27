Удар РФ по Київщині 24 липня: кількість загиблих зросла до 11 осіб

Російський ракетний удар по селу Капітанівка стався вдень 24 липня 2026 року

У лікарні від отриманих поранень помер 66-річний дипломат Мальтійського ордену

Кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару по Київській області 24 липня зросла до 11 осіб. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс генерального прокурора.

У лікарні від отриманих поранень помер 66-річний чоловік – громадянин України, дипломат Мальтійського ордену.

«Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким усіх загиблих», – зазначили в Офісі Генпрокурора.

Нагадаємо, зараз у Києві суд обирає запобіжний захід організатору виставки на полігоні, керівнику асоціації «Армада» Василю Гончаруку. Прокуратура наполягає на триманні під вартою без права внесення застави.

Як повідомлялося, 24 липня у Київській області російські війська завдали ракетного удару по локації, де перебували представники української оборонної індустрії. У Генштабі наголосили, що уражений об'єкт не входить до сфери управління Сил оборони України.