Удар РФ по геріатричному пансіонату у Сумах: рятувальні роботи завершено

Рятувальники на місці удару РФ у Сумах. 19 вересня 2024 року

З пошкодженої будівлі евакуювали 147 людей

У Сумах у четвер, 19 вересня, завершили рятувальні роботи на місці російського удару по геріатричному пансіонату. Наразі відомо про 13 постраждалих та одну загиблу. Про це повідомили у ДСНС України/

Рятувальники зазначили, що з пошкодженої будівлі евакуювали 147 людей.

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Рятувальні роботи на місці удару РФ у Сумах заверщено фото: ДСНС України, Facebook

Нагадаємо, 19 вересня російська армія завдала удару по Сумах керованими авіабомбами. Внаслідок обстрілу постраждав Сумський геріатричний пансіонат. Як зазначають рятувальники, частково зруйновані технічний та п'ятий поверхи. З будівлі евакуйовано 147 осіб, людей під завалами немає.

До робіт було залучено п’ять автобусів, з них два від ДСНС, також два медичні розрахунки для транспортування пацієнтів до лікарні й інших пансіонатів.

Як повідомлялося, російські загарбники обстріляли Суми керованими авіабомбами. Під приціл ворога потрапив Сумський геріатричний пансіонат. Тут проживала 221 людина похилого віку.

Раніше близько опівночі 19 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по Харкову, внаслідок якого було зруйновано два приватних будинки у Шевченківському районі міста. Виникла також масштабна пожежа, що охопила господарські споруди та рослинність.

За попередньою інформацією, російські загарбники використали балістичне озброєння для здійснення цього нападу. Харківська обласна прокуратура вже відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

До слова, російські військові упродовж вчорашнього дня кілька разів атакували Нікопольський та Криворізький райони.

Як повідомлялося, Європейський парламент закликав країни-члени ЄС зняти обмеження, які заважають Україні використовувати західну зброю проти законних військових цілей в Росії.