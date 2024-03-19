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На Буковині лікарка присвоювала ухилянтам групу інвалідності за 175 тисяч хабара

Ірина Луцак
glavcom.ua
На Буковині лікарка присвоювала ухилянтам групу інвалідності за 175 тисяч хабара
Лікарка отримувала гроші за кожен етап корупційної схеми
фото: Національна поліція України

Під час обшуків у завідувачки відділення районної лікарні вилучили готівку у різній валюті на загальну суму 8,4 млн грн

У Чернівецькому районі правоохоронці викрили лікарку з лікарської консультативної комісії на хабарі в розмірі 175 тис. грн. Завідувачка відділення в районній лікарні видавала військовозобов’язаним чоловікам довідки про ІІ групу інвалідності. Під час обшуків у посадовиці вилучили готівку у різній валюті на загальну суму 8,4 млн грн. Жінку затримали під час отримання частини грошей. Про це повідомляє Національна поліція України.

Правоохоронці задокументували отримання медикинею 2000 гривень, 600 євро та 3500 доларів хабара
Правоохоронці задокументували отримання медикинею 2000 гривень, 600 євро та 3500 доларів хабара
фото: Національна поліція України

Відомо, що жінка за гроші «реєструвала» чоловіків призовного віку особами з ІІ-ю групою інвалідності. Вартість послуги від 3500 до 5000 доларів, повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань.

«Лікарка гроші отримувала за кожен етап корупційної схеми. Під час процесуальних заходів правоохоронці задокументували отримання медикинею 2000 гривень, 600 євро та 3500 доларів хабара», – повідомили в поліції.

Посадовицю лікарської консультативної комісії затримали та повідомили про підозру
Посадовицю лікарської консультативної комісії затримали та повідомили про підозру
фото: Національна поліція України

Під час обшуків за місцем роботи та місцем проживання підозрюваної поліцейські вилучили гроші у різній валюті на загальну суму 8,4 млн грн. Посадовицю лікарської консультативної комісії затримали та повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Лікарці загрожує позбавлення волі на строк до десяти років
Лікарці загрожує позбавлення волі на строк до десяти років
фото: Національна поліція України

Підозрюваній суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 181 680 грн. Лікарці загрожує позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ пропонує українцям долучитися до покращення роботи Сервісних центрів та закликало повідомляти про випадки корупції у сервісних центрах на гарячу лінію або в чатбот.

Як повідомлялося раніше, під час обшуків у колишнього голови Чернігівської обласної Військово-лікарські комісії в одній з квартир у Києві було знайдено майже $1 млн.

Також минулого місяця в Україні викрили посадовця адміністративного Управління Міністерства культури та інформаційної політики України. Посадовець вимагав та отримав від чоловіка $3 300.

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Теги: Національна поліція України хабар медицина

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На Буковині лікарка присвоювала ухилянтам групу інвалідності за 175 тисяч хабара
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