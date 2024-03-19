На Буковині лікарка присвоювала ухилянтам групу інвалідності за 175 тисяч хабара

Під час обшуків у завідувачки відділення районної лікарні вилучили готівку у різній валюті на загальну суму 8,4 млн грн

У Чернівецькому районі правоохоронці викрили лікарку з лікарської консультативної комісії на хабарі в розмірі 175 тис. грн. Завідувачка відділення в районній лікарні видавала військовозобов’язаним чоловікам довідки про ІІ групу інвалідності. Під час обшуків у посадовиці вилучили готівку у різній валюті на загальну суму 8,4 млн грн. Жінку затримали під час отримання частини грошей. Про це повідомляє Національна поліція України.

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Правоохоронці задокументували отримання медикинею 2000 гривень, 600 євро та 3500 доларів хабара фото: Національна поліція України

Відомо, що жінка за гроші «реєструвала» чоловіків призовного віку особами з ІІ-ю групою інвалідності. Вартість послуги від 3500 до 5000 доларів, повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань.

«Лікарка гроші отримувала за кожен етап корупційної схеми. Під час процесуальних заходів правоохоронці задокументували отримання медикинею 2000 гривень, 600 євро та 3500 доларів хабара», – повідомили в поліції.

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Посадовицю лікарської консультативної комісії затримали та повідомили про підозру фото: Національна поліція України

Під час обшуків за місцем роботи та місцем проживання підозрюваної поліцейські вилучили гроші у різній валюті на загальну суму 8,4 млн грн. Посадовицю лікарської консультативної комісії затримали та повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Лікарці загрожує позбавлення волі на строк до десяти років фото: Національна поліція України

Підозрюваній суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 181 680 грн. Лікарці загрожує позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ пропонує українцям долучитися до покращення роботи Сервісних центрів та закликало повідомляти про випадки корупції у сервісних центрах на гарячу лінію або в чатбот.

Як повідомлялося раніше, під час обшуків у колишнього голови Чернігівської обласної Військово-лікарські комісії в одній з квартир у Києві було знайдено майже $1 млн.

Також минулого місяця в Україні викрили посадовця адміністративного Управління Міністерства культури та інформаційної політики України. Посадовець вимагав та отримав від чоловіка $3 300.