Мінлива хмарність, переважно без опадів: прогноз погоди на 22 травня
Вдень у західних областях місцями сильні пориви вітру
22 травня опадів переважно не передбачається. Температура вдень сягатиме до 28° тепла. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У середу буде мінлива хмарність. Без опадів, лише на Закарпатті, Прикарпатті помірні, вдень і на північному-сході країни невеликі короткочасні дощі, місцями грози.
Вітер переважно південно-східний, сягатиме швидкості 5-10 м/с. Вдень у західних областях місцями сильні пориви вітру до 15-20 м/с.
Температура повітря вночі коливатиметься від 10° до 15° тепла. Вдень переважно сягатиме 23-28° тепла. У Карпатах та на узбережжі морів очікується 18-23°.
На Київщині мінлива хмарність. Опадів не передбачається. Вітер південно-східний, досягатиме швидкості 5-10 м/с.
Температура в Київській області становитиме від 10° до 15° тепла вночі та 23-28° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 12-14° тепла вночі та близько 25° тепла вдень.
Читайте також: 22 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Коментарі — 0