Мінлива хмарність, переважно без опадів: прогноз погоди на 22 травня

Вдень у західних областях місцями сильні пориви вітру

22 травня опадів переважно не передбачається. Температура вдень сягатиме до 28° тепла. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У середу буде мінлива хмарність. Без опадів, лише на Закарпатті, Прикарпатті помірні, вдень і на північному-сході країни невеликі короткочасні дощі, місцями грози.

Вітер переважно південно-східний, сягатиме швидкості 5-10 м/с. Вдень у західних областях місцями сильні пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 10° до 15° тепла. Вдень переважно сягатиме 23-28° тепла. У Карпатах та на узбережжі морів очікується 18-23°.

На Київщині мінлива хмарність. Опадів не передбачається. Вітер південно-східний, досягатиме швидкості 5-10 м/с.

Температура в Київській області становитиме від 10° до 15° тепла вночі та 23-28° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 12-14° тепла вночі та близько 25° тепла вдень.

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