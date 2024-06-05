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Бронювання працівників ДСНС: уряд ухвалив постанову

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Бронювання працівників ДСНС: уряд ухвалив постанову
Уряд ухвалив постанову, яка передбачає бронювання лише половини працівників ДСНС
фото: ДСНС

Окрім рятувальників, уряд обмежив бронювання співробітників Нацполіції, органів прокуратури, Бюро економічної безпеки

Сьогодні, 5 червня, Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка передбачає бронювання працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій в обсягах не більше 50%.  Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. 

«Це ганьба! Уряд прийняв постанову, якою передбачає бронювання, зокрема, працівників ДСНС в обсягах не більше 50 відсотків. Як можна було до такого додуматись я не розумію! Зараз рятувальники ДСНС щодня ризикують життям. Вони рятують людей від наслідків обстрілів російських терористів», – обурився нардеп.

Бронювання працівників ДСНС: уряд ухвалив постанову фото 1

Як зазначається, окрім рятувальників, уряд обмежив бронювання співробітників Нацполіції, органів прокуратури, Бюро економічної безпеки, Державної кримінально-виконавчої служби, Служби судової охорони, судів, установах судової системи та органах досудового розслідування.

Їх також можна забронювати до 50%. 

До відома, петиція до Кабінету міністрів із закликом забезпечити бронювання від мобілізації для усього особового складу пожежної охорони та служби надзвичайних ситуацій, оперативно-рятувальної служби та інших працівників цивільного захисту набрала необхідні 25 тис. голосів. 

Також  відомо, що на сайті Кабінету міністрів з’явилася петиція щодо броні особового складу працівників Національної поліції та інших правоохоронних органів.

Нагадаємо, 8 листопада 2023 року Верховна Рада України ухвалила в цілому закон щодо надання відстрочки від мобілізації працівникам Державної служби надзвичайних ситуацій.

Читайте також: Бронювання за гроші. Несправедливість чи неминучість? 
Теги: ДСНС бронювання від мобілізації уряд

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