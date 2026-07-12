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Стрілянина в Білій Церкві: невідомий поранив юнака

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Стрілянина в Білій Церкві: невідомий поранив юнака
Правоохоронці встановлюють особу, яка здійснила постріл, і з'ясовують усі обставини
фото ілюстративне

Поліція Київщини порушила кримінальне провадження за фактом стрільби з пневматичної зброї

Увечері 11 липня в центрі Білої Церкви невідомий здійснив постріл із пневматичної зброї та травмував 18-річного юнака. Постраждалого госпіталізували, медики надали йому необхідну допомогу. Про це повідомила поліція Київської області, на інформацію якої посилається «Главком».

Що сталося

Про постріл правоохоронці дізналися від неповнолітнього, який о 19:38 звернувся до поліції. За його словами, на вулиці Ярослава Мудрого невідома особа вистрілила з пневматичної зброї та поранила хлопця. Відомості про подію зареєстрували в Єдиному обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення Білоцерківського районного управління поліції.

18-річного юнака з тілесними ушкодженнями шпиталізували, медики надали йому необхідну допомогу.

Хід розслідування

На місце події виїхали слідчо-оперативна група, а також ювенальні та патрульні поліцейські. Правоохоронці встановлюють особу, яка здійснила постріл, і з'ясовують усі обставини стрілянини. Правову кваліфікацію події нададуть після завершення перевірки.

Нагадаємо, стрілянини в Білоцерківському районі трапляються не вперше: торік поліція затримала шістьох людей, причетних до стрілянини в одному з торгово-розважальних центрів Білої Церкви, унаслідок якої постраждав відвідувач спортклубу.

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Теги: зброя Київщина поліція стрілянина Біла Церква

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