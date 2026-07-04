У Києві триває скандал через нову Алею пам'яті

Родини обурило, що під час облаштування алеї комунальники знищили квіткові клумби, які раніше прикрашали парк

Меморіал виготовили з бетону низької якості, а фото воїнів неправильно підписали

У Деснянському районі Києва родичі загиблих військовослужбовців обурені через новостворену Алею пам’яті. Замість обіцяного меморіалу там встановили бетонні конструкції з неякісними чорно-білими світлинами та помилками в анкетних даних героїв, а сама інсталяція вже почала руйнуватися. Як інформує «Главком», про це в ефірі телеканалу «Київ24» заявила родичка загиблого українського захисника Людмила Король.

За її словами, початкова концепція проєкту суттєво відрізнялася від результату, який родини побачили на власні очі. Попередньо людям обіцяли великі красиві бетонні мурали з кольоровими фотографіями та детальними інформаційними пластинами про кожного військового.

«Зараз ми бачимо просто бетонні сваї, які виглядають наче тротуарний бордюр, ніби просто перевернули. Це найдешевший бетон з чорно-білою фотографією в жахливій якості, з дефектами. Я вже говорила про те, що на деяких фотографіях є плями», – зазначила Людмила Король.

Вона додала, що на стендах допущені грубі помилки в званнях і прізвищах загиблих. А деяких бійців підписали застарілим радянським терміном «рядовий». Через низьку якість друку та оформлення родичі порівнюють ці стенди з оголошеннями правоохоронців.

«Є помилки у прізвища, в званнях… Виглядає це дуже жахливо. Має вигляд як розшук злочинця. Це особисто не мої слова, це слова родин, які це побачили. Бетон уже почав руйнуватися. Він нічим не оброблений», – розповіла жінка.

Також родини обурило, що під час облаштування алеї комунальники знищили квіткові клумби, які раніше прикрашали парк. При цьому на самих плитах немає жодних біографічних даних про захисників: де і як вони загинули, скільки їм було років та чим вони займалися в цивільному житті. На конструкціях вказані лише імена, прізвища та загальний напис «командир» без уточнення підрозділу.

Людмила Король наголосила, що діти в парку мають знати й пам’ятати, завдяки кому вони можуть гуляти та насолоджуватися життям. Проте вшанування пам’яті полеглих воїнів не повинно відбуватися в такий спосіб.

Нагадаємо, у вівторок, 30 червня, у Деснянському районі столиці відбулося відкриття Алеї Героїв, присвяченої полеглим захисникам України. Проте урочиста подія переросла у публічний скандал: родичі військових засмучені через незадовільний вигляд меморіалу, а користувачі соцмереж звинувачують владу у неповазі до пам’яті воїнів.

Раніше президент Володимир Зеленський підписав закон щодо місць поховання загиблих та померлих осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Закон врегульовує порядок створення та функціонування військових кладовищ, а також визначає правила почесного поховання загиблих захисників України.