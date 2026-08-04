Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія знищила склад «Ласунки»: компанія зробила заяву

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Росія знищила склад «Ласунки»: компанія зробила заяву
Морозиво «Ласунка» може зникнути з полиць
колаж: glavcom.ua

Унаслідок російського удару повністю згоріли складський комплекс та вся продукція, яку готували до відправлення в магазини по всій Україні

Український виробник морозива «Ласунка» повідомив про втрату складського комплексу в Дніпрі після російської атаки. У компанії заявили, що внаслідок пожежі була повністю знищена вся продукція, підготовлена до відправлення, через що найближчим часом можливі перебої з поставками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву компанії «Ласунка».

У компанії підтвердили, що 3 серпня російський удар повністю знищив складський комплекс. «На жаль, вчорашній день став важким випробуванням для нашої родини «Ласунка» ... Унаслідок ворожої атаки було знищено наш складський комплекс», – йдеться у повідомленні.

Також під час пожежі повністю згоріла продукція, яку компанія вже підготувала до відправлення в торговельні мережі по всій Україні.

У «Ласунці» перепросили покупців і партнерів за можливі труднощі з постачанням та попередили, що найближчим часом морозиво бренду може тимчасово зникнути з полиць магазинів.

«Ворог може знищити майно чи стіни, проте йому ніколи не знищити нашу стійкість та вашу довіру до нас!», – наголосили в компанії. Наразі виробник не повідомив, коли зможе повністю відновити логістику та поставки продукції.

Російські війська вдень 4 серпня завдали ракетного удару по передмістю Одеси. Під атакою опинилося людне місце поблизу ринку. Щонайменше троє людей постраждали. 

Теги: окупанти росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки удару по центру Краматорська
Росія вдарила по торговельному закладу в Краматорську: є постраждалі
4 липня, 22:59
Путін зустрівся з Полом Маккартні у 2003 році
«Водив Кремлем Пола Маккартні». Андрій Макаревич розкрив деталі зустрічі Путіна з британською суперзіркою
24 липня, 17:41
Масштаби збитків ще встановлюються
Генштаб розкрив подробиці атак по аеродрому Енгельс та інших об'єктах росіян
2 серпня, 11:58
Загалом Wildberries має близько 200 логістичних об'єктів
Удари по Wildberries: з'явилися супутникові фото уражених складів
Вчора, 00:50
У Ставропольському краї РФ повідомили про атаку на нафтобазу «Лукойлу»
Нищівний удар по РФ: палає нафтобаза «Лукойлу» у Ставропольському краї
9 липня, 05:00
Під удар потрапив резервуарний парк об'єкта
Удар по нафтобазі у Ставропольському краї: чому цей об'єкт важливий
13 липня, 07:59
Окупанти атакували АЗС у Херсоні
Російський дрон атакував АЗС у Херсоні: є загибла та постраждалі
13 липня, 17:50
Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан закликав зупинити бойові дії у двох критичних сферах
Туреччина запропонувала Україні та Росії новий формат перемир'я
16 липня, 19:55
Патель планує відвідати Росію у жовтні
Директор ФБР готує візит до Росії – Politico
21 липня, 09:24

Події в Україні

Зеленський погодив нові операції СБУ
Зеленський погодив нові операції СБУ
РФ почала масовано атакувати Чернігівщину реактивними дронами «Бандероль»
РФ почала масовано атакувати Чернігівщину реактивними дронами «Бандероль»
Росія знищила склад «Ласунки»: компанія зробила заяву
Росія знищила склад «Ласунки»: компанія зробила заяву
Окупанти атакували ринок поблизу Одеси: є постраждалі (оновлено)
Окупанти атакували ринок поблизу Одеси: є постраждалі (оновлено)
Роботи десантуються з неба: ЗСУ вперше застосували нову тактику на фронті
Роботи десантуються з неба: ЗСУ вперше застосували нову тактику на фронті
Детонація боєприпасів на Хмельниччині. Названо дві основні версії трагедії
Детонація боєприпасів на Хмельниччині. Названо дві основні версії трагедії

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
359K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 серпня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 серпня 2026
88K
У Києві затримано ветерана спецпідрозділу Kraken, його командир зробив заяву
62K
Міністр оборони Болгарії отримав «попередження» через МіГ-29 з Польщі
52K
Єврокомісія відповіла дружині Пєскова на вимогу скасувати санкції
43K
Нарада, після якої ілюзій стало менше

Новини

Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
Вчора, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
Вчора, 20:05
Понад 2,8 млн пасажирів за місяць: як залізничники долають найскладніший літній сезон
Вчора, 19:00
Найбільший склад Rozetka вдруге за добу опинився під ударом РФ
2 серпня, 13:06
День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
2 серпня, 08:15
Помер один із найвідоміших інфекціоністів Києва Дмитро Дудар
1 серпня, 14:48

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua