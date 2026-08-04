Росія знищила склад «Ласунки»: компанія зробила заяву

Унаслідок російського удару повністю згоріли складський комплекс та вся продукція, яку готували до відправлення в магазини по всій Україні

Український виробник морозива «Ласунка» повідомив про втрату складського комплексу в Дніпрі після російської атаки. У компанії заявили, що внаслідок пожежі була повністю знищена вся продукція, підготовлена до відправлення, через що найближчим часом можливі перебої з поставками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву компанії «Ласунка».

У компанії підтвердили, що 3 серпня російський удар повністю знищив складський комплекс. «На жаль, вчорашній день став важким випробуванням для нашої родини «Ласунка» ... Унаслідок ворожої атаки було знищено наш складський комплекс», – йдеться у повідомленні.

Також під час пожежі повністю згоріла продукція, яку компанія вже підготувала до відправлення в торговельні мережі по всій Україні.

У «Ласунці» перепросили покупців і партнерів за можливі труднощі з постачанням та попередили, що найближчим часом морозиво бренду може тимчасово зникнути з полиць магазинів.

«Ворог може знищити майно чи стіни, проте йому ніколи не знищити нашу стійкість та вашу довіру до нас!», – наголосили в компанії. Наразі виробник не повідомив, коли зможе повністю відновити логістику та поставки продукції.

Російські війська вдень 4 серпня завдали ракетного удару по передмістю Одеси. Під атакою опинилося людне місце поблизу ринку. Щонайменше троє людей постраждали.