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Українські підрозділи відійшли з Кринок на Херсонщині

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Українські підрозділи відійшли з Кринок на Херсонщині
Вихід із плацдарму відбувся задля безпеки військових
фото ілюстративне

За словами військових, на цьому напрямку, відхід відбувся ще кілька тижнів тому

Підрозділи Збройних сил України відійшли від села Кринки, що на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Про це «Главкому» повідомило поінформоване джерело в українських Силах оборони.

Водночас за словами військових, на цьому напрямку, відхід відбувся ще кілька тижнів тому.

«Українські підрозділи відійшли з Кринок на Херсонщині», – повідомило джерело в Силах оборони.

Зокрема у Генштабі уточнили, що вихід із плацдарму відбувся задля безпеки військових, яким немає де ховатися, адже РФ зруйнувала усі будівлі і місця, де можна було б укритися від обстрілів. Перебування там означало б смерть солдат. Наразі українські сили  тримають оборону неподалік на островах на Дніпрі. 

Нагадаємо, як раніше повідомляв «Главком», найважчі бої сьогодні точаться за Білогорівку (це останній неокупований населеинй пункт Луганської області), у районі Торецька та селища Нью-Йорк на Донеччині, і на Покровському напрямку.  Найгарячіший напрямок – Покровський, де росіяни намагаються заволодіти трасою Покровськ–  Костянтинівка, що є важливою логістичною артерією для українських військ.

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Теги: Херсонщина ЗСУ

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