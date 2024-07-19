Нардепка Яцик вийшла з фракції «Слуга народу»
Вихід з фракції не позбавить Яцик депутатського мандату
Народна депутатка Юлія Яцик написала заяву на вихід з парламентської фракції «Слуга народу». Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Зокрема, в коаліції офіційно залишається 233 депутати.
Яцик була обрана за 79 округом (Запоріжжя), тож вихід із фракції не позбавить її депутатського мандату. З партії «Слуга народу» Яцик вийшла ще у 2022-му.
Яцик – заступниця голови тимчасової слідчої комісії з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства України у Міноборони, ЗСУ та інших утворених відповідно до законів військових формуваннях, правоохоронних органах спеціального призначення, посади в яких комплектуються військовослужбовцями військових і правоохоронних формуваннях.
Також вона – голова підкомітету з питань кримінального процесуального законодавства та оперативно-розшукової діяльності правоохоронного комітету.
Як повідомлялося, народна депутатка Мар'яна Безугла вийшла з фракції «Слуга народу» за власною заявою.
Раніше партія «Слуга народу» на засіданні виключила зі свого складу народного депутата Миколу Задорожнього. Напередодні його було затримано за хабарництво.
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