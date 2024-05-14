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Інцидент із побиттям дівчини біля поліцейського відділку: Одеський ТЦК відреагував

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Інцидент із побиттям дівчини біля поліцейського відділку: Одеський ТЦК відреагував
Мешканка Одеси стверджує, що її побив милицями співробітник ТЦК
фото ілюстративне

Наразі за фактом події розпочато службову перевірку

Одеський територіальний центр комплектування та соцпідтримки обіцяє притягнути до відповідальності винних у разі їх виявлення та доведення провини після інциденту із побиттям дівчини біля відділку поліції. Про це повідомляє пресслужба Одеського обласного ТЦК та СП.

Як зазначають в обласному ТЦК, наразі за фактом події, яка трапилась днями під час комендантської години з громадянкою в Одесі на вулиці Грецкій, розпочато службову перевірку.

«У разі виявлення та доведення провини представників ТЦК та СП, вони буду притягнуті до відповідальності згідно чинного законодавства», – йдеться в повідомленні.

У територіальному центрі комплектування та соцпідтримки зауважили, що засуджують будь-які прояви насильства та співпрацюють з правоохоронними органами для встановлення реальних обставин.

До відома,  інцидент трапився напередодні в Одесі. За словами потерпілої дівчини, внаслідок затримання її друга та подальшого знімання ситуації на телефон, на неї накинувся чоловік та наніс чисельних травм милицями. Перед цим він представився співробітником місцевого ТЦК.

Нагадаємо, 5 травня на території Криворізького Територіального центру комплектування помер військовозобов’язаний. Різке погіршення здоров’я військовозобов’язаного супроводжувалось ознаками епілептичного нападу. Була негайно викликана швидка медична допомога, до прибуття якої  військовозобов’язаному  надавалась домедична  допомога».

Також повідомлялося, що на Закарпатті суперечка між ромами й працівниками ТЦК переросла у стрілянину.

Теги: Одеса ТЦК

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