Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Партизани розповіли, як Росія намагається захистити свої НПЗ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Партизани розповіли, як Росія намагається захистити свої НПЗ
Дрони, які атакують російські НПЗ, використовують передові технології, що робить їх складнішими для перехоплення
фото з відкритих джерел

Влада радить НПЗ придбати системи радіоелектронної боротьби для протидії БпЛА дальньої дії

У Росії нафтопереробним заводам наказали закупити системи радіоелектронної боротьби, щоб протидіяти атакам безпілотників. Про це повідомляє рух спротиву «Атеш».

Таким чином влада Росії продовжує намагатися посилити захист НПЗ від атак українських дронів.

За словами джерела «Атеш», підприємствам роздали вказівки придбати системи радіоелектронної боротьби для протидії БпЛА дальньої дії.

«Основний вибір припав на мобільні комплекси типу «Шпак». Ці системи РЕБ активно застосовуються ЗС Росії у війні з Україною. Як нам відомо системи РЕБ неспроможні перехоплювати всі типи безпілотників. Є інформація, що деякі заводи вже мали такі системи на момент атак, але вони їм не допомогли», – зазначає рух спротиву.

За словами партизанів, дрони, які атакують російські НПЗ, використовують передові технології, що робить їх складнішими для виявлення та перехоплення.

«Окрім придбання нових систем РЕБ на підприємствах зміцнюються резервуари мішками з піском. Також застосовуються маскувальні мережі, а в нічний час доби відключається освітлення», – додає «Атеш».

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки не ставляться позитивно до ударів по російських нафтопереробних заводах. Проте заборонити Україні використовувати власні дрони ніхто не може. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Сполучені Штати закликали Україну припинити атаки на енергетичну інфраструктуру РФ, попередивши, що вони можуть призвести до зростання світових цін на нафту, а також бензину в США та зашкодити переобранню президента Джо Байдена.

До слова, нещодавно Куйбишевський нафтопереробний завод, що в Самарській області РФ, зупинив свою роботу. За день до цього його атакували дрони.

Читайте також:

Теги: безпілотник перехоплення влада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Брінк зазначила, що «наші думки линуть до жертв цих жахливих атак» та закликала до підтримки України у її боротьбі проти РФ
Посол США Брінк прокоментувала атаку РФ на Одесу
3 березня, 01:22
Італія збила безпілотник хуситів у Червоному морі
Італія збила безпілотник хуситів у Червоному морі
3 березня, 04:20
Гірничо-збагачувальний комбінат імені Варичева – одне з найбільших у Росії та СНД підприємств з видобутку та збагачення залізної руди
Дрони атакували комбінат під Курськом: розвідка розкрила деталі
6 березня, 11:47
Raiffeisen Bank – це єдиний іноземний банк, який і досі працює на території країни-агресора
Росія може позбутись останнього іноземного банку: журналісти Reuters розкрили задум США
7 березня, 09:13
Шведам рекомендують запастись всім необхідним на випадок війни
Швеція активно готує населення до війни із Росією
13 березня, 11:03
Мешканці Бєлгородщини бояться йти на «вибори» і голосувати, коли «кожного дня гинуть люди»
На Бєлгородщині росіяни під обстрілами неохоче голосують за Путіна: перехоплення розвідки
16 березня, 16:35
Військова техніка, яку начебто знищено внаслідок атаки дрона-камікадзе, не працює вже кілька років
Атака на військову частину у Придністров’ї: влада Молдови зробила заяву
17 березня, 18:48
На відео чоловік у військовій формі спершу цілується з однією жінкою у військовій формі, а потім з іншою. Події відбуваються, імовірно, на робочому місці військового
Скандал із начальником ТЦК Рівненщини. Мережа вибухнула мемами
Вчора, 15:05
Пожежа на Куйбишевському НПЗ
У Росії зупинив роботу нафтопереробний завод, який напередодні атакували дрони
24 березня, 15:22

Соціум

Партизани розповіли, як Росія намагається захистити свої НПЗ
Партизани розповіли, як Росія намагається захистити свої НПЗ
WSJ: Росія подвоїла закупівлі вибухових речовин
WSJ: Росія подвоїла закупівлі вибухових речовин
Окупант розповів, як пройшли «вибори президента» РФ на фронті
Окупант розповів, як пройшли «вибори президента» РФ на фронті
Адмірал НАТО прокоментував можливий напад РФ на одну з країн НАТО
Адмірал НАТО прокоментував можливий напад РФ на одну з країн НАТО
У Польщі під час втечі від поліції загинув 18-річний українець
У Польщі під час втечі від поліції загинув 18-річний українець
Італійські винищувачі перехопили літаки росіян над Балтійським морем
Італійські винищувачі перехопили літаки росіян над Балтійським морем

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
Зеленський назвав умову, за якої Путін віддасть всі окуповані території
34K
Між окупацією та наступом. Що обере Путін?
21K
Військовому довелося їхати у тамбурі потяга: причина обурила суспільство
18K
«Або їдь у тамбурі, або висаджу з потяга»: військова поділилася історією поїздки з собакою
14K
Відставка Залужного: Сирський вперше прокоментував рішення президента
11K
Загибель помічника Залужного: ДБР завершило розслідування щодо офіцера

Новини

30 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:20
Масована атака на Україну, вибухи в Білгороді: головне за ніч
Вчора, 06:35
В Україні було оголошено повітряну тривогу: ворог атакував ракетами і «шахедами»
Вчора, 06:14
Дощі, подекуди сильний вітер: прогноз погоди на 29 березня
Вчора, 05:20
У Києві повітряна тривога тривала понад 30 хвилин
Вчора, 02:39
День фокусника. Які свята відзначаємо 29 березня
Вчора, 00:19

Прес-релізи

Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
29 березня, 18:06
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua