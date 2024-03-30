Партизани розповіли, як Росія намагається захистити свої НПЗ

Дрони, які атакують російські НПЗ, використовують передові технології, що робить їх складнішими для перехоплення

Влада радить НПЗ придбати системи радіоелектронної боротьби для протидії БпЛА дальньої дії

У Росії нафтопереробним заводам наказали закупити системи радіоелектронної боротьби, щоб протидіяти атакам безпілотників. Про це повідомляє рух спротиву «Атеш».

Таким чином влада Росії продовжує намагатися посилити захист НПЗ від атак українських дронів.

За словами джерела «Атеш», підприємствам роздали вказівки придбати системи радіоелектронної боротьби для протидії БпЛА дальньої дії.

«Основний вибір припав на мобільні комплекси типу «Шпак». Ці системи РЕБ активно застосовуються ЗС Росії у війні з Україною. Як нам відомо системи РЕБ неспроможні перехоплювати всі типи безпілотників. Є інформація, що деякі заводи вже мали такі системи на момент атак, але вони їм не допомогли», – зазначає рух спротиву.

За словами партизанів, дрони, які атакують російські НПЗ, використовують передові технології, що робить їх складнішими для виявлення та перехоплення.

«Окрім придбання нових систем РЕБ на підприємствах зміцнюються резервуари мішками з піском. Також застосовуються маскувальні мережі, а в нічний час доби відключається освітлення», – додає «Атеш».

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки не ставляться позитивно до ударів по російських нафтопереробних заводах. Проте заборонити Україні використовувати власні дрони ніхто не може. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Сполучені Штати закликали Україну припинити атаки на енергетичну інфраструктуру РФ, попередивши, що вони можуть призвести до зростання світових цін на нафту, а також бензину в США та зашкодити переобранню президента Джо Байдена.

До слова, нещодавно Куйбишевський нафтопереробний завод, що в Самарській області РФ, зупинив свою роботу. За день до цього його атакували дрони.