Після нічної атаки в Одесі не працюватиме електротранспорт
З автобусними перевізниками опрацьовано питання випуску на лінію більшої кількості рухомого складу
У понеділок в Одесі не працюватиме електротранспорт через перебої з електропостачанням після нічної атаки росіян. Про це повідомила міська влада.
Зазначається, що у зв'язку із тимчасовою зупинкою роботи міського електротранспорту з автобусними перевізниками опрацьовано питання випуску на лінію більшої кількості рухомого складу, а також збільшення використання на магістральних маршрутах автобусів середнього та великого класів.
Окрім цього, дитячі садочки, які станом на 8:00 не мають світла, прийматимуть дітей у чергові групи, і не годуватимуть їх, бо приготування їжі неможливе.
Заклади, в яких електропостачання відновлено, працюватимуть у звичайному режимі
Нагадаємо, у ніч на 25 березня ворог атакував Одеську область ударними безпілотниками. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. За його словами, унаслідок атаки є пошкодження енергетичної інфраструктури.
Олег Кіпер повідомив, що в частині Одеси після атаки було відсутнє електропостачання.
Місцеві пабліки повідомляли, що після серії вибухів у деяких районах Одеси зникло не лише електропостачання, а й водопостачання.
Як повідомлялося, у ніч на 24 березня російські окупанти атакували Одеську область. Тут пошкоджена припортова інфраструктура.
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