На Курщині в полон до росіян потрапив 22-річний британець

Міністерство закордонних справ Великої Британії підтвердило, що їхній громадянин потрапив у полон

Британець добровільно вирушив на війну, бо вважав це правильним рішенням

В Курській області російські війська взяли в полон 22-річного британця Джеймса Скотта Ріса Андерсона, який воював на боці України. Про це пише BBC.

Міністерство закордонних справ Великої Британії підтвердило, що їхній громадянин потрапив у полон та додали, що «зроблять все можливе, щоб допомогти йому та його родині».

За словами батька військовополоненого, його син добровільно вирушив на війну, бо вважав це правильним рішенням. Родина стурбована його долею в російському полоні.

фото: Daily Mail

«Я сподіваюся, що його обміняють, але мій син мені казав, що там катують своїх полонених, і я так боюся цього», – розповів батько полоненого Скотт Андерсон.

Чоловік додав, що відео йому надіслав командир сина, і він був «в шоці й в сльозах».

Російські пропагандисти також опублікували відео з Джеймсом, який розповідає чоловіку, який запитує його з-за камери, що він служив у Британській армії з 2019 по 2023 рік.

Нагадаємо, в Україні загинув військовослужбовець Інтернаціонального легіону, 22-річний громадянин Великої Британії Каллум Тіндал-Дрейпер. Тіндал-Дрейпер, як вважається, загинув під час оборони спостережного пункту 5 листопада, інших подробиць його смерті не наводиться. До того, як долучитись до спротиву російській агресії в Україні, Тіндал-Дрейпер закінчив військовий коледж і працював у Національній службі охорони здоров'я Британії.

До слова, на війні в Україні загинув 22-річний військовий із Польщі Томаш Сенькала. Восени 2023-го він вступив до легіону Міжнародної територіальної оборони України. Загинув 13 липня в селищі Діброва Луганської області.

Раніше повідомлялося, що на війні в Україні загинув естонець Мартін Яегер. Іноземець захищав Україну на Харківщині.

Також на початку серпня у боях на Луганщині загинув фінський доброволець Вілле Мюккянен. Він став п'ятим воїном родом з Фінляндії, який віддав своє життя за Україну.