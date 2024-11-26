Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Курщині в полон до росіян потрапив 22-річний британець

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На Курщині в полон до росіян потрапив 22-річний британець
Міністерство закордонних справ Великої Британії підтвердило, що їхній громадянин потрапив у полон
фото: Daily Mail

Британець добровільно вирушив на війну, бо вважав це правильним рішенням

В Курській області російські війська взяли в полон 22-річного британця Джеймса Скотта Ріса Андерсона, який воював на боці України. Про це пише BBC. 

Міністерство закордонних справ Великої Британії підтвердило, що їхній громадянин потрапив у полон та додали, що «зроблять все можливе, щоб допомогти йому та його родині».

За словами батька військовополоненого, його син добровільно вирушив на війну, бо вважав це правильним рішенням. Родина стурбована його долею в російському полоні.

На Курщині в полон до росіян потрапив 22-річний британець фото 1
фото: Daily Mail

«Я сподіваюся, що його обміняють, але мій син мені казав, що там катують своїх полонених, і я так боюся цього», – розповів батько полоненого Скотт Андерсон.

Чоловік додав, що відео йому надіслав командир сина, і він був «в шоці й в сльозах».

Російські пропагандисти також опублікували відео з Джеймсом, який розповідає чоловіку, який запитує його з-за камери, що він служив у Британській армії з 2019 по 2023 рік.

Нагадаємо, в Україні загинув військовослужбовець Інтернаціонального легіону, 22-річний громадянин Великої Британії Каллум Тіндал-Дрейпер. Тіндал-Дрейпер, як вважається, загинув під час оборони спостережного пункту 5 листопада, інших подробиць його смерті не наводиться. До того, як долучитись до спротиву російській агресії в Україні, Тіндал-Дрейпер закінчив військовий коледж і працював у Національній службі охорони здоров'я Британії.

До слова, на війні в Україні загинув 22-річний військовий із Польщі Томаш Сенькала. Восени 2023-го він вступив до легіону Міжнародної територіальної оборони України. Загинув 13 липня в селищі Діброва Луганської області.

Раніше повідомлялося, що на війні в Україні загинув естонець Мартін Яегер. Іноземець захищав Україну на Харківщині. 

Також на початку серпня у боях на Луганщині загинув фінський доброволець Вілле Мюккянен. Він став п'ятим воїном родом з Фінляндії, який віддав своє життя за Україну. 

Читайте також:

Теги: росія війна полон добровольці Велика Британія Daily Mail відео батько

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

7 жовтня Печерський райсуд Києва арештував керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи і депутатку Тетяну Крупу (на фото справа)
«МСЕК-скандал». Політрада «Слуги народу» виключила Тетяну Крупу з депутатів
29 жовтня, 20:30
Свято та традиції 7 листопада
7 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 листопада, 00:05
Британія проводить експеримент із скороченим робочим тижднем для компаній
Тисячі працівників у Британії переходять на новий формат роботи
6 листопада, 04:30
У Москві відбулася зустріч між міністром закордонних справ Росії та очільником МЗС КНДР
КНДР відмовиться надавати Росії війська? Аналіз ISW
2 листопада, 08:56
Фермери Британії передали для ЗСУ автомобілі
Британські фермери передали для ЗСУ майже 40 позашляховиків
4 листопада, 03:40
Триває 995-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 14 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
14 листопада, 08:17
Алексінський хімкомбінат уразили дрони СБУ та ССО
Під удар потрапив стратегічний об'єкт у Тульській області РФ (відео)
9 листопада, 11:59
Росіяни зайшли у Рівнопіль
Росіяни окупували Рівнопіль та просунулись на кількох напрямках – Deep State
15 листопада, 02:47
Кім Чен Ин наголосив на важливості підготовки військових
«Ми продовжимо»: Кім Чен Ин звернувся із закликом до військових
18 листопада, 08:37

Події в Україні

У Києві та області лунають вибухи: працює ППО
У Києві та області лунають вибухи: працює ППО
Німеччина анонсувала передачу Україні двох систем ППО IRIS-T до Різдва
Німеччина анонсувала передачу Україні двох систем ППО IRIS-T до Різдва
На Курщині в полон до росіян потрапив 22-річний британець
На Курщині в полон до росіян потрапив 22-річний британець
США не бачать ознак присутності військ КНДР на території України
США не бачать ознак присутності військ КНДР на території України
Карта бойових дій в Україні станом на 26 листопада 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 26 листопада 2024 року
Акторка з Маріуполя знялася в пропагандистському ролику
Акторка з Маріуполя знялася в пропагандистському ролику

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
195K
Умови Кремля будуть не про припинення вогню, а про те, якою має бути Україна. Хтось хоче в ГУЛАГ?
110K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 листопада: ситуація на фронті
40K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 листопада 2024
25K
Співвласник «Нової пошти» порівняв нинішні податки з Голодомором і викликав шквал критики
18K
Прогноз магнітних бур на 25-27 листопада: якою буде сонячна активність
6583
Втрати ворога станом на 25 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

26 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Без опадів: прогноз погоди на 25 листопада
Вчора, 06:00
У Калузі та Курську прогриміли вибухи, є влучання в нафтотобазу
Вчора, 03:13
У Києві повітряна тривога тривала чотири години
Вчора, 02:19
25 листопада: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:05
ЗСУ про наступ РФ на Запоріжжя: Ворог поки не готовий
24 листопада, 23:35

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua