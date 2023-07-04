Бізнес Ахметова назвав суму, спрямовану на підтримку ЗСУ на цивільних українців

Компанії Ахметова спрямували 5,5 млрд грн на допомогу Україні та українцям від початку війни

За 16 місяців повномасштабного вторгнення бізнеси SCM, Фонд Ріната Ахметова та футбольний клуб «Шахтар» спрямували на допомогу Україні, військовим та мирним людям уже 5,5 млрд грн. Про це йдеться у прес-релізі на сайті компанії.

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Головні напрями допомоги – підтримка ЗСУ, гуманітарна підтримка цивільного населення, а також підготовка до відбудови Маріуполя.

Допомога захисникам України реалізується у рамках мілітарного проекту «Сталевий фронт Ріната Ахметова». Для SCM це питання особливо важливе, адже понад 13 тисяч співробітників бізнесів компанії стали до лав Збройних сил України. Через «Сталевий фронт» силові підрозділи з усієї країни отримують амуніцію, автомобілі, карети швидкої допомоги для військових медиків, дрони, тепловізори, приціли, рації, камери, одяг та взуття, аптечки та турнікети, пальне та інші необхідні речі.

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Зокрема, «Метінвест» розробив та поставив понад 200 модульних укриттів для бійців на передовій, здатних витримати удар артилерійського снаряду. Також металургійна група постачає сталь для бронезахисту техніки, виготовляє броню для бронежилетів та метал для виготовлення мобільних баггі. У рамках спільної ініціативи Генерального штабу ЗСУ та «Укртелекому» 20 військових бригад отримають 2430 систем управління для посилення зв'язку та бойових можливостей.

Додатково 1 млрд грн ($25 млн) Рінат Ахметов виділив на проект підтримки захисників Маріуполя «Серце Азовсталі», який є частиною «Сталевого фронту». Допомога за проєктом вже надається. Загалом у 2023 році в рамках шести програм проекту заплановано підтримку майже 10 тисяч захисників міста та членів їхніх сімей.

Системна гуманітарна допомога від бізнесів та проектів Ріната Ахметова надається мирним українцям у прифронтових зонах та деокупованих регіонах. Люди отримують продукти, одяг, побутові речі, ліки, засоби гігієни тощо. Фонд Ріната Ахметова з початку війни передав для українців 700 тисяч одиниць медикаментів та понад 630 тис. продуктових наборів.

Системну допомогу спортсменам, переселенцям, бійцям сил оборони України та мешканцям регіонів, що постраждали від війни, надає і футбольний клуб «Шахтар». Клуб організував і покрив усі витрати на лікування в США захисника «Азовсталі», морпіха Михайла Діанова. А також взяв на себе організацію лікування та реабілітації тяжко пораненого під Авдіївкою бійця Віталія Шумея у Барселоні.

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«Наша позиція незмінна з перших днів війни: Україна переможе. Тому ми інвестуємо у відбудову зруйнованої інфраструктури, будівництво нових виробництв, створення нових робочих місць, залучення європейських інвестицій в економіку країни. Окремим особистим рішенням Рінат Ахметов на 2023 рік виділив 60 млн грн на створення Плану Відродження Маріуполя після деокупації в рамках ініціативи Mariupol.Reborn», – зауважила директор із комунікацій SCM Наталія Ємченко.