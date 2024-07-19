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Окупанти двічі вдарили по центру Чугуєва, поранивши сімох людей

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Окупанти двічі вдарили по центру Чугуєва, поранивши сімох людей
Ворог вдарив по житловій забудові міста
фото: Олег Синєгубов/Telegram

Усіх сімох постраждалих госпіталізували з осколковими пораненнями

У ніч на 19 липня росіяни завдали удару центральній частині міста Чугуїв на Харківщині, унаслідок якого поранено семеро людей та зафіксовано багато руйнувань. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Ворог близько 4 години ранку підступно двічі вдарив по житловій забудові центральної частини міста», – йдеться в повідомленні.

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фото: Олег Синєгубов/Telegram

Усі сім постраждалих госпіталізовані із осколковими пораненнями, загрози їхньому життю немає. Серед поранених – хлопчик 14 років, його стан стабільний.

Синєгубов зазначив, що перше влучання було поряд з будинком, унаслідок чого згоріли дев'ять автомобілів. Також пошкоджено скління вікон дев'ятиповерхового та п'ятиповерхового будинків, дах та скління вікон двоповерхового житлового будинку і два магазини. 

Окупанти двічі вдарили по центру Чугуєва, поранивши сімох людей фото 1
фото: Олег Синєгубов/Telegram

Унаслідок другого влучання пошкоджено адміністративні будівлі, скління недобудованої пʼятиповерхової будівлі та приватний будинок.

Окупанти двічі вдарили по центру Чугуєва, поранивши сімох людей фото 2
фото: Олег Синєгубов/Telegram

Рятувальники, медики, правоохоронні органі працюють над ліквідацію наслідків.

Нагадаємо, російські окупанти вдень 13 липня атакували селище Буди Харківської області, уже невдовзі вони завдали повторного удару.

Кількість постраждалих через обстріл селища Буди в Харківському районі зросла до 25 людей, серед них є двоє дітей. Окупанти двічі вдарили по населеному пункту «Іскандером».

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Теги: вибух Харківщина ворог обстріл окупанти

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