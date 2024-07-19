Окупанти двічі вдарили по центру Чугуєва, поранивши сімох людей
Усіх сімох постраждалих госпіталізували з осколковими пораненнями
У ніч на 19 липня росіяни завдали удару центральній частині міста Чугуїв на Харківщині, унаслідок якого поранено семеро людей та зафіксовано багато руйнувань. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
«Ворог близько 4 години ранку підступно двічі вдарив по житловій забудові центральної частини міста», – йдеться в повідомленні.
Усі сім постраждалих госпіталізовані із осколковими пораненнями, загрози їхньому життю немає. Серед поранених – хлопчик 14 років, його стан стабільний.
Синєгубов зазначив, що перше влучання було поряд з будинком, унаслідок чого згоріли дев'ять автомобілів. Також пошкоджено скління вікон дев'ятиповерхового та п'ятиповерхового будинків, дах та скління вікон двоповерхового житлового будинку і два магазини.
Унаслідок другого влучання пошкоджено адміністративні будівлі, скління недобудованої пʼятиповерхової будівлі та приватний будинок.
Рятувальники, медики, правоохоронні органі працюють над ліквідацію наслідків.
Нагадаємо, російські окупанти вдень 13 липня атакували селище Буди Харківської області, уже невдовзі вони завдали повторного удару.
Кількість постраждалих через обстріл селища Буди в Харківському районі зросла до 25 людей, серед них є двоє дітей. Окупанти двічі вдарили по населеному пункту «Іскандером».
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