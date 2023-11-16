Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Нацрада перевірить 5 канал після ефіру із Фаріон

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Нацрада перевірить 5 канал після ефіру із Фаріон
Фаріон в «Рандеву з Яніною Соколовою» наголосила, що не існує такого терміну як російськомовне населення
фото з відкритих джерел

Строк проведення перевірки з 7 по 15 грудня 2023 року

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення призначила позапланову перевірку 5 каналу через трансляцію програми «Рандеву з Яніною Соколовою», де гостем була колишня народна депутатка Ірина Фаріон. Таке рішення було прийняте на засіданні Нацради 16 листопада. 

«До Національної ради з питань телебачення та радіомовлення надійшли листи Уповноваженого Верховної Ради з прав людини та Служби безпеки України з інформацію про трансляцію програми «Рандеву з Яніною Соколовою» 4 листопада, де гостем була колишня народна депутатка, мовознавиця Ірина Фаріон», – повідомив член Нацради Максим Онопрієнко.

За його словами, це стало приводом до проведення моніторингу. Онопрєнко зауважив, що за результатами проведення моніторингу програма має ознаки порушення закону «Про медіа», який забороняє поширення дискримінаційних висловлювань щодо національності, віку, статі та інших ознак.

Строк проведення перевірки з 7 по 15 грудня 2023 року.

Раніше колишня народна депутатка Ірина Фаріон в «Рандеву з Яніною Соколовою» наголосила, що не існує такого терміну як російськомовне населення. 

Нагадаємо, ексдепутатка, мовознавиця Ірина Фаріон вважає, що розмовляти українською мовою у війську мають усі, адже це питання дисципліни. «Нарід. Бидломаса має припадок від моєї правди про ухилянтів та москворотих биків, що ганьблять ЗСУ. Гражданє досі не вивчили, що мова ЗСУ – українська, ст. 29. Дякую всім ненависникам. Ви сміття, яке вигребемо з країни неминуче. Інакше війна буде вічно. С*ки і далі служать Путіну. Він вам, бидло, аплодує. А нам своє робити», – заявила мовознавиця.

На запитання журналістки про те, що мовознавиця думає про російськомовних бійців полку «Азов», які героїчно тримали оборону Маріуполя, колишня депутатка зауважила, що категорично цього не приймає.

До слова, екскомандир полку «Азов», майор ЗСУ, заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін відповів мовознавиці Ірини Фаріон на закиди щодо російської мови серед «азовців».

Теги: телебачення Ірина Фаріон

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Без жодних доказів нині на адресу Ірини Фаріон звучать звинувачення у зраді, її брутально обзивають, принижують і намагаються зламати, як людину
Про Ірину Фаріон. Не промовчу!
Вчора, 14:20
Кремль постійно апелює, що «захищає російськомовне» населення в Україні
Україна після війни ризикує знову стати російськомовною
8 листопада, 14:37
Новий український комедійний серіал «Встигнути до 30» обурив частину глядачів
Чому наше телебачення толерує меншовартість?
13 листопада, 17:40
Ірина Фаріон продовжує бути у центрі дискусію про українську мову
Фаріон vs військові. Кому вигідний цей скандал
Вчора, 10:01
Початок рекрутингу до ЗСУ та підозра Дубінському. Головне за 13 листопада
Початок рекрутингу до ЗСУ та підозра Дубінському. Головне за 13 листопада
13 листопада, 21:00
Усик, якого недавно обзивали «агентом Кремля», передав естафету Фаріон (відео)
Усик, якого недавно обзивали «агентом Кремля», передав естафету Фаріон (відео)
7 листопада, 12:14
Ірина Фаріон опублікувала скриншот листа з відкритими персональними даними студента з Криму, після цього ним ймовірно зайнялись окупанти
Через Фаріон затримано студента в Криму? Ексдепутатка відреагувала
13 листопада, 16:49
Дніпровський державний медуніверситет
Мовний скандал у Дніпрі: викладачка вишу вимагала від студентки відповідати російською
12 листопада, 13:23
Ірина Фаріон відреагувала на своє звільнення зі «Львівської політехніки»
Фаріон готує позов до суду через звільнення з «Львівської політехніки»
Сьогодні, 00:24

Суспільство

ВООЗ створила комісію, яка займатиметься боротьбою із самотністю
ВООЗ створила комісію, яка займатиметься боротьбою із самотністю
Нацрада перевірить 5 канал після ефіру із Фаріон
Нацрада перевірить 5 канал після ефіру із Фаріон
Як помирити Фаріон та «азовців»: дружина Мухарського запропонувала цікавий сценарій
Як помирити Фаріон та «азовців»: дружина Мухарського запропонувала цікавий сценарій
Гендиректор «Державного оператора тилу» Жумаділов визнав, що його дружина має паспорт РФ
Гендиректор «Державного оператора тилу» Жумаділов визнав, що його дружина має паспорт РФ
Одна з областей послабить обмеження під час оголошення повітряних тривог
Одна з областей послабить обмеження під час оголошення повітряних тривог
Чотири головні ризики при купівлі бюджетного житла: як вберегтися від «сюрпризів»
Чотири головні ризики при купівлі бюджетного житла: як вберегтися від «сюрпризів»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
8192
Притула розповів про «втому від війни»: відповідь військових не забарилася
6564
Ніцой розповіла про смішний момент у «справі Фаріон»
6528
Лікарі у Львові провели унікальну операцію: пришили ногу задом наперед (фото)
5918
16 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5275
Чотири країни ЄС скоротять допомогу українським біженцям
3997
У Маріуполі російські новобудови не витримали перших дощів

Новини

ЗСУ відбили ворожі атаки на семи напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:30
Вибухи на Харківщині, зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Дощі з мокрим снігом: прогноз погоди на 16 листопада
Сьогодні, 04:40
16 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
В Україні вперше з'явився «Розумний автовокзал», – «Укрпас»
Вчора, 14:58
Єврокомісія відзначила позитивні зрушення у роботі Держаудитслужби
Вчора, 14:16

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту