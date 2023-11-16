Нацрада перевірить 5 канал після ефіру із Фаріон

Фаріон в «Рандеву з Яніною Соколовою» наголосила, що не існує такого терміну як російськомовне населення

Строк проведення перевірки з 7 по 15 грудня 2023 року

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення призначила позапланову перевірку 5 каналу через трансляцію програми «Рандеву з Яніною Соколовою», де гостем була колишня народна депутатка Ірина Фаріон. Таке рішення було прийняте на засіданні Нацради 16 листопада.

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«До Національної ради з питань телебачення та радіомовлення надійшли листи Уповноваженого Верховної Ради з прав людини та Служби безпеки України з інформацію про трансляцію програми «Рандеву з Яніною Соколовою» 4 листопада, де гостем була колишня народна депутатка, мовознавиця Ірина Фаріон», – повідомив член Нацради Максим Онопрієнко.

За його словами, це стало приводом до проведення моніторингу. Онопрєнко зауважив, що за результатами проведення моніторингу програма має ознаки порушення закону «Про медіа», який забороняє поширення дискримінаційних висловлювань щодо національності, віку, статі та інших ознак.

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Строк проведення перевірки з 7 по 15 грудня 2023 року.

Раніше колишня народна депутатка Ірина Фаріон в «Рандеву з Яніною Соколовою» наголосила, що не існує такого терміну як російськомовне населення.

Нагадаємо, ексдепутатка, мовознавиця Ірина Фаріон вважає, що розмовляти українською мовою у війську мають усі, адже це питання дисципліни. «Нарід. Бидломаса має припадок від моєї правди про ухилянтів та москворотих биків, що ганьблять ЗСУ. Гражданє досі не вивчили, що мова ЗСУ – українська, ст. 29. Дякую всім ненависникам. Ви сміття, яке вигребемо з країни неминуче. Інакше війна буде вічно. С*ки і далі служать Путіну. Він вам, бидло, аплодує. А нам своє робити», – заявила мовознавиця.

На запитання журналістки про те, що мовознавиця думає про російськомовних бійців полку «Азов», які героїчно тримали оборону Маріуполя, колишня депутатка зауважила, що категорично цього не приймає.

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До слова, екскомандир полку «Азов», майор ЗСУ, заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін відповів мовознавиці Ірини Фаріон на закиди щодо російської мови серед «азовців».