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«Не вірив до останнього, що їду додому»: відбувся 58-й обмін полоненими

Степан Гафтко
glavcom.ua
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«Не вірив до останнього, що їду додому»: відбувся 58-й обмін полоненими
Додому повернулись захисники України
Фото: Координаційний штаб

Україна визволила з полону 95 своїх захисників

Координаційний штаб провів 58-й обмін військовополоненими. Додому повернулися ще 95 Захисників України. Про це раніше повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram.

«Особливість цього обміну в тому, що додому повертаються чимало українців, які отримали так звані «вироки» судової системи країни-агресорки та були «засуджені»: 28 до тривалих термінів, а 20 – до довічного ув’язнення за захист власної землі від агресора», – йдеться в повідомленні Координаційного штабу.

Денис Харченко – боєць 36 бригади Морської піхоти. Він з перших днів війни захищав Маріуполь. За 32 км до Маріуполя він потрапив в полон, під час захисту заводу Ілліча. «Я не вірив до останнього, що їду додому», – каже Денис. 

Після того, як колишні військовополонені повернулись додому, багато хто з них одразу ж зателефонував батькам.

«Мамо, я також чекав... Скоро повернусь додому, побачимось. Головне не плачте, мамо. Я вже повернувся, все добре», – розмовляє із матір'ю військовий.

Захисник «Азовсталі» Іван був у російському полоні 2,5 роки, а сьогодні він повернувся додому. Поруч з ним його наречена Діана, яка чекала його весь цей час. 

«Мене надурили всі, хто міг», – жінка приїхала підтримати українських звільнених хлопців, поки її чоловік ще в полоні. Вона не очікувала побачили серед звільнених і свого чоловіка, якого чекала всі ці 30 місяців. Всі до останнього тримали у секреті, що він теж повернеться.

Мати зустрічає синів з російського полону – бійців «Азову» та оборонців «Азовсталі». Станіслав і Антон – морські піхотинці. Вони понад два роки перебували у полоні.

СБУ опублікувала ексклюзивне відео повернення 95 українців з полону. На кадрах видно, як українські захисники покидають окуповану територію за лінією фронту та сідають в автобуси, які доправлять їх на вільну українську землю.

Нагадаємо додому повернулось 95 українських військовополонених. Натомість 95 росіян також поїхали на територію Росії.

До слова, з російського полону 18 жовтня звільнили правозахисника, журналіста, активіста й співзасновника Центру прав людини ZMINA Максима Буткевича. Про це для ZMINA повідомив його батько

Нагадаємо, сьогодні Координаційний штаб повідомив, що в Україну за результатами репатріаційних заходів повернули тіла 501 полеглого оборонця.

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Теги: Маріуполь полон обмін полоненими засуджені Володимир Зеленський Telegram президент чоловік звільнення відео батько обмін

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