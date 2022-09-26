Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 26 вересня

Протягом доби ворог обстріляв 30 населених пунктів вздовж лінії зіткнення

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Полтавщині, Кіровоградщині, Київщині та Житомирщині. Про це йдеться у зведенні обласних військових адміністрацій, повідомляє «Главком».

Одеська область

Уночі ворог атакував Одещину дронами-камікадзе. Один дрон знищений силами протиповітряної оборони. Два влучили в об'єкт військової інфраструктури.

Внаслідок масштабної пожежі і детонації боєприпасів організовано евакуацію цивільного населення. Попередньо, постраждалих немає. Боротьба з вогнем та рятувальна операція триває. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Запорізька область

Сьогодні вночі ворог завдав ракетного удару по обласному центру та по селищу в Запорізькому районі. За попередньою інформацією, – постраждалих немає.

Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. Внаслідок атаки виникли пожежі. На місці подій працюють рятувальники та усі відповідні служби.

Дніпропетровщина

Знову потерпав від ворожих обстрілів Нікопольський район, росіяни обстріляли його дев'ять разів. Під удар потрапили чотири громади – Нікопольська, Марганецька, Червоногригорівська та Мирівська. Попередньо, — без загиблих та поранених.

У Нікополі пошкоджені майже 40 приватних будинків, понад 20 господарських споруд, 30 панелей сонячної електростанції, трансформаторна підстанція та лінії електропередач. У інших громадах зараз працюють фахівці, масштаби руйнацій з’ясовуються.

Харківщина

Протягом доби окупанти обстрілювали Куп‘янський, Чугуївський, Ізюмський, Харківський, Богодухівський райони.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби госпіталізували 6 осіб. Всі постраждалі — в середньому стані.

Луганщина

Протягом доби ворог обстріляв 30 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. За ніч по позиціях захисників Луганщини завдано 14 мінометних та артилерійських обстрілів. Один раз ворог застосував авіацію.

Сили оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Майорськ, Бахмут, Підгородне, Виїмка, Курдюмівка, Зайцеве, Новомихайлівка, Первомайське, Кам’янка, Побєда та Павлівка.

Крім того, підрозділи протиповітряної оборони знищили один літак Су-25, вертоліт Мі-8 та 2 БпЛА противника.

Донеччина

Зранку – інтенсивні обстріли Торецька. Горить приватний будинок. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

За минулу добу обстріляні Авдіївка, Бахмут, Торецьк, Краматорськ, с.Богатир, с.Іванопілля, с.Олексіївка, с.Орлівка. Обстріли з РСЗВ «Смерч», «Град», артилерії, С-300. За добу по області – троє загиблих, 11 поранених цивільних.

Миколаївщина

Сьогодні зранку Миколаїв було обстріляно. За попередньою інформацією, нанесено удар по промисловій зоні на околицях міста. Попередньо, – без жертв та постраждалих. Детальна інформація уточнюється. Також зранку ворог наносив удари по м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.

Вночі обстрілів зазнало с. Христофорівка Баштанської громади, внаслідок чого пошкоджено понад 15 будинків та школа. Постраждалих попередньо немає.

Вчора ввечері обстріли були в смт Березнегувате Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється.

Вчора було зафіксовано обстріли в с.Широке Широківської громади, внаслідок чого пошкоджень зазнали один двоповерховий житловий будинок та сільгосппідприємство. Сьогодні зранку обстріли були поза межами населеного пункту. Постраждалих немає.

Херсонщина

Ситуація в області складна, тривають бойові дії. За інформацією ОК «Південь», нашою авіацією нанесено 5 ударів по двох ворожих системах ППО у Херсонському і Каховському районах, по трьох районах зосередження озброєння та техніки на Бериславщині.

Посилено вогневий контроль в районі Каховської ГЕС, де окупанти намагаються налагоджувати переправи. Також знищено три пункти управління ворога, уражено місце розташування Росгвардії у Херсоні, подавлено один з опорних пунктів противника в районі Давидового Броду. Знищено склади ворожих боєприпасів в Херсонському та Бериславському районах. Продовжується проведення псевдореферендуму про приєднання до РФ Херсонської області. Місцеві жителі його всіляко ігнорують. Тому озброєні окупанти ходять по домівках херсонців, аби ті «проголосували».

Нагадаємо, триває 215-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, намагається відновити втрачені позиції на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та мирних житлових будинках, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.