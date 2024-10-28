Пропонував уникнути мобілізації за 12 тисяч доларів: правоохоронці викрили одесита

За скоєне чоловіку загрожує до восьми років позбавлення з конфіскацією майна

Протиправну схему незаконного збагачення викрили слідчі та оперативники відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси. Про це пише Одеське районне управління поліції №1.

Поліцейські встановили, що зловмисник розповсюджував серед знайомих інформацію про «вирішення» будь-яких питань, пов’язаних з уникненням від мобілізації.

Він запевняв, що за грошову винагороду може вплинути на «потрібних» посадових осіб у військово-лікарської комісії, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки Одеси, щоб ті прийняли рішення про зняття «клієнта» з військового обліку за станом здоров’я, а також на прикордонників, які допоможуть «хворим» у подальшому безперешкодно покинути межі країни.

Зловмисник підшукав «клієнта» і домовився з ним про надання повного пакету послуг, вартість якого сягала 12 тис. доларів. Аби почати процес підготовки необхідних документів «клієнт» на вимогу фігуранта передав йому 4000 гривень авансу та на наступну зустріч мав принести особисті документи та ще 5500 доларів. Втім, маючи завдаток за послугу, зловмисник почав вимагати як найшвидшої передачі йому обумовленої суми грошей, погрожуючи у разі відмови, відправити його на лінію фронту.

Правоохоронці затримали фігуранта в процесуальному порядку відразу після одержання ним 5,5 тис. доларів неправомірної вигоди. Гроші вилучили в якості речових доказів.

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 908 тис. 400 грн. В ході слідства встановлюватимуться особи, які встигли скористатися протиправними послугами фігуранта, і можливих його спільників.

За скоєне чоловіку загрожує до восьми років позбавлення з конфіскацією майна.

Раніше у Харкові чоловік, який ухилявся від військового обліку, здійснив напад на представників територіального центру комплектування.

Також у селі Книжківці Хмельницької області чоловік напав з ножем на представника територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час перевірки облікових документів.