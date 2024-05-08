У Харкові лунають вибухи, ворог криє містом вогнем

У місті пролунали щонайменше два потужних вибухи

Сьогодні, 8 травня, у Харкові лунають вибухи, російські загарбники знову атакують місто. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Окупанти завдають ударів! Харків та Харківський район: будьте обережні», – написав голова Харківської ОВА.

За словами місцевих жителів, у Харкові пролунали щонайменше два потужних вибухи.

Варто додати, що повітряну тривогу у Харківській області оголосили об 11:06. Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку у Харківській області.

Як повідомлялося, РФ запустила по Львівщині 12 ракет, пошкоджений обʼєкт енергетичної інфраструктури

Нагадаємо, вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, завдавши масованого ракетного удару. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної та енергетичної інфраструктури.