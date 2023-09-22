Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Обстріл Кременчука: кількість постраждалих значно зросла

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Обстріл Кременчука: кількість постраждалих значно зросла
Унаслідок російського обстрілу Кременчука одна людина загинула
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Пошукові роботи у Кременчуці завершено

У результаті ракетної атаки по Кременчуку постраждала 31 людина, серед них троє дітей. 16 людей довелося госпіталізувати, їм надають допомогу медики. Одна людина загинула. Про це повідомила пресслужба Полтавської ОВА.

Унаслідок обстрілу також постраждали навколишні будівлі. Завтра в місті працюватиме профільна комісія, яка обстежить обʼєкти і зафіксує всі пошкодження. Люди, чиє майно постраждало, отримають компенсації, наголошують в ОВА. Фінансування забезпечимо з обласного та місцевого бюджетів.

Пошукові роботи на місці удару завершено.

Нагадаємо, що сьогодні, 22 вересня, війська РФ завдали ракетних ударів по Кременчуку, є влучання в цивільну інфраструктуру. 

Триває 576-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулося 25 бойових зіткнень на фронті. Ворог завдав п’ять ракетних та 40 авіаційних ударів, здійснив 19 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Від ракетних ударів постраждало мирне населення Юрківки Запорізької області та міста Кременчук Полтавської області. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: Кременчук обстріл

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки обстрілу Херсонщини, 21 вересня 2023 рік
Росіяни вдарили авіабомбами по Херсонщині: загинула жінка (фото)
Вчора, 19:58
Фасади та навчальні аудиторії академії пошкодженні
Вибиті вікна, розтрощені аудиторії: у Києві уламки ракети пошкодили будівлю академії (фото)
Вчора, 12:23
Загалом по області зафіксовано 186 ударів
Під ударом газопровід та елеватор: фото наслідків ворожих обстрілів Сумщини
18 вересня, 10:19
Окупанти застосовують штурмову авіацію на Луганщині
Масована атака дронів по Одещині, влучання по території підприємства у Херсоні: ситуація в регіонах
13 вересня, 09:44
Загиблих та поранених у Нікополі немає
Окупанти обстріляли Нікополь: є руйнування
10 вересня, 07:55
Бійці ВМС знищили два російські катери
Бійці ВМС знищили два російські катери
7 вересня, 11:16
Президент заслухав доповіді прем'єра Дениса Шмигаля, віце-прем'єра Олександра Кубракова
Підготовка до зими та захист критичної інфраструктури: Зеленський провів засідання Ставки
6 вересня, 11:19
Наслідки обстрілу Костянтинівки, що на Донеччині
Окупанти обстріляли Костянтинівку та Шахтарське: є жертви
6 вересня, 02:43
Пожежа внаслідок влучання по комунальному підприємтсву в Херсоні
Окупанти поцілили по одному з підприємств Херсона: є поранений (фото)
26 серпня, 23:38

Події в Україні

Обстріл Кременчука: кількість постраждалих значно зросла
Обстріл Кременчука: кількість постраждалих значно зросла
Український генерал пояснив, чому удар по Севастополю важливий для контрнаступу ЗСУ
Український генерал пояснив, чому удар по Севастополю важливий для контрнаступу ЗСУ
Приліт по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі: з’явилося відео
Приліт по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі: з’явилося відео
Розгром штабу Чорноморського флоту, Байден обіцяє ракети Atacms. Головне за 22 вересня
Розгром штабу Чорноморського флоту, Байден обіцяє ракети Atacms. Головне за 22 вересня
Окупанти у відчаї хочуть «викликати Зевса»: перехоплення СБУ
Окупанти у відчаї хочуть «викликати Зевса»: перехоплення СБУ
Генштаб: Окупанти безуспішно намагаються відновити позиції на Донеччині
Генштаб: Окупанти безуспішно намагаються відновити позиції на Донеччині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
38K
Польща назвала умову для скасування ембарго на українське зерно
36K
Адвокат Шуфрича запевняє: клієнт готовий стійко за все відповідати, але є одна умова
22K
Окупація Півдня. Як це відбувалося насправді
9646
22 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8756
Капітан ЗСУ назвав типові порушення ТЦК при мобілізації
5698
Стало відомо, де ворог намагається ховати військові кораблі

Новини

На Запоріжжі спроби штурму завершилися для окупантів великими втратами – Генштаб
Сьогодні, 07:30
Тепло, місцями туман: прогноз погоди на 22 вересня
Сьогодні, 05:25
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
Вчора, 08:05
На Донеччині гаряче у двох районах – Генштаб
Вчора, 07:35
Понад два десятки «Шахедів»: Генштаб повідомив деталі нічної атаки
20 вересня, 07:23
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 20 вересня
20 вересня, 04:55

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту