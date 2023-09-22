Обстріл Кременчука: кількість постраждалих значно зросла

Пошукові роботи у Кременчуці завершено

У результаті ракетної атаки по Кременчуку постраждала 31 людина, серед них троє дітей. 16 людей довелося госпіталізувати, їм надають допомогу медики. Одна людина загинула. Про це повідомила пресслужба Полтавської ОВА.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Унаслідок обстрілу також постраждали навколишні будівлі. Завтра в місті працюватиме профільна комісія, яка обстежить обʼєкти і зафіксує всі пошкодження. Люди, чиє майно постраждало, отримають компенсації, наголошують в ОВА. Фінансування забезпечимо з обласного та місцевого бюджетів.

Пошукові роботи на місці удару завершено.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, що сьогодні, 22 вересня, війська РФ завдали ракетних ударів по Кременчуку, є влучання в цивільну інфраструктуру.

Триває 576-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулося 25 бойових зіткнень на фронті. Ворог завдав п’ять ракетних та 40 авіаційних ударів, здійснив 19 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Від ракетних ударів постраждало мирне населення Юрківки Запорізької області та міста Кременчук Полтавської області. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.