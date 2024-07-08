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Олігарх-втікач Новинський не зміг назвати, хто ж винен в ракетному ударі по «Охматдиту»

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Олігарх-втікач Новинський не зміг назвати, хто ж винен в ракетному ударі по «Охматдиту»
Новинський не називає того, хто вчинив злочин
фото: Михайло Глуховський, glavcom.ua

Підсанкційний мільярдер, який спонсорує Московську церкву, вважає, що винні якісь політики, що не можуть укласти мир

Підсанкційний олігарх, екснардеп та диякон Московської церкви Вадим Новинський не зміг назвати винного в ракетних ударах по лікарні «Охматдит», клініці «Ісіда» та інших цивільних об'єктах. У своєму дописі він зазначив, що винні політики, які демонструють незговірливість.

«Будь-яка війна спочатку є злочином проти людяності. Але часто у війнах настає той момент, коли перестають діяти логіка, розум, здоровий глузд, а злочинний характер війни починає домінувати над людською сутністю. Це момент озвіріння людей. Момент, якому неможливо знайти виправдання», – пише диякон Московської церкви.

За його словами, ракетні удари по будівлі приватного пологового будинку «Ісіда», київській дитячій лікарні «Охматдит», адміністративній будівлі Північного ГЗК у Кривому Розі, не мають і не можуть мати виправдання.

Але тут Новинський зупиняється і не називає того, хто вчинив цей злочин. Він розпочинає демагогію про те, що винні всі політики, які демонструють незговірливість і не можуть домовитися, та «зовнішні гравці, які потирають руки у передчутті надприбутків».

«Сторони традиційно звинуватить у трагедії одна одну. Очевидно лише одне: ця війна між двома православними народами, що вийшли з єдиної Купелі, має завершитися підписанням мирного договору. Під прицілом опиняється наше майбутнє – вагітні жінки, діти, які виявляться назавжди травмованими війною та жахами постійної небезпеки», – пише екснардеп.

Нагадаємо, у понеділок, 8 липня, армія РФ атакувала Київ ракетами. За інформацією Київського міського голови Віталія Кличка, у Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків на медичний заклад. На місці події продовжують працювати екстрені служби, надаючи допомогу постраждалим та ліквідовуючи наслідки обстрілу. 

Мер Києва Кличко заявив, що в лікарні «Охматдит» загинуло двоє людей. Обоє дорослі. Зокрема, одна лікарка. Загалом у лікарні «Охматдит» наразі перебуває 16 постраждалих внаслідок сьогоднішнього обстрілу столиці. Серед них семеро дітей. 15 осіб госпіталізовано. Міська влада Києва оголосила 9 липня Днем жалоби у звʼязку з терористичною атакою Росії на цивільні обʼєкти. 

Також масований удар окупантів по Україні не залишився поза увагою світових ЗМІ. Шокуючі наслідки ударів швидко облетіли передові шпальти міжнародної преси. Особливо ж шокувала соціум атака на дитячу лікарню «Охматдит» у Києві. «Главком» зробив добірку цитат, якими міжнародна преса описує те, що відбувається в Україні сьогодні. 

Читайте також: Атака РФ на дитячу лікарню «Охматдит». Що відбувається на місці удару (фото, відео)
Теги: ракетна атака обстріл Вадим Новинський війна

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