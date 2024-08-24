Вночі та зранку окупанти обстріляли Дніпропетровщину: є постраждалі

Рятувальники працюють над ліквідацією обстрілу

Вночі та вранці 24 серпня російські війська знову атакували Дніпропетровську область, зосередивши вогонь на Криворізькому та Нікопольському районах. Про це інформує голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У Криворізькому районі під артилерійським обстрілом опинилася Зеленодольська громада. На жаль, внаслідок цього обстрілу постраждала 85-річна жінка, а також було пошкоджено приватний будинок, де сталося займання.

У Нікопольському районі ворог не припиняв атаки протягом ночі та ранку, використовуючи як артилерію, так і дрони-камікадзе. Під ударом опинилися Нікополь, Марганецька та Покровська громади. В результаті обстрілів пошкоджено житловий будинок, господарську споруду та газогін. На щастя, цього разу обійшлося без людських жертв.

Наразі рятувальні служби працюють над ліквідацією наслідків обстрілів, а постраждалій жінці надається необхідна медична допомога.

Нагадаємо, від самого ранку неділі, 27 липня, російські війська б’ють по Херсонщині. У селищі Комишани постраждали четверо людей, серед них – троє дітей, а у селищі Приозерне поранення дістала ще одна людина. Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Сьогодні вранці російські загарбники завдали масованого удару по передмістю Херсона, у результаті чого поранені троє людей. За інформацією Мрочка, у всіх постраждалих попередньо діагностовано вибухові травми та контузії. Медики проводять дообстеження.