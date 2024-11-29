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Окупанти атакували Одещину дронами: є поранені (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Окупанти атакували Одещину дронами: є поранені (фото)
Ворог пошкодив будинки у трьох населених пунктах Одеського району
фото: gp.gov.ua/Офіс генерального прокурора

Унаслідок російської атаки поранено семеро людей

Вночі 29 листопада російські війська кілька разів атакували Південний регіон безпілотниками. Про це повідомляє Національна поліція.

У трьох населених пунктах Одеського району пошкоджено 13 житлових та дачних будинків, гаражі та інші надвірні споруди, газогін, автомобіль.

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Наслідки атаки окупантів по Одещині
фото: Нацполіція/Офіс генерального прокурора

Наразі відомо, що поранення отримали семеро людей. Точна інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.

Як зазначає Офіс генерального прокурора, ворог поцілив по припортовій та транспортній інфраструктурі Одещини. На місцях подій прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки збройної агресії РФ.

Нагадаємо, російські війська вночі атакували Київ безпілотниками. Ворожа атака спричинила загоряння медичного закладу в Дніпровському районі. Поруч із медичним закладом було виявлено пошкодження скління вікон та фасадних частин під’їздів в трьох багатоповерхових будинках навколо.

До слова, Російська Федерація заявила про масовану дронову атаку на Ростовську область. Сталося загоряння нафтобази «Атлас» біля міста Каменськ-Шахтинський.

Спочатку виконувач обов'язки губернатора Ростовської області Юрій Слюсар нічого не повідомив про загоряння нафтобази, лише через дві години після інциденту заявив, що в Каменському районі гасять «велику пожежу на промоб'єкті». До ліквідації пожежі залучено 109 людей і 38 одиниць техніки.

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Теги: безпілотник Одещина Національна поліція України Офіс президента обстріл війна

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