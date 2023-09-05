Окупанти обстріляли Сумщину: наслідки

На Сумщині протягом доби було зафіксовано 119 вибухів

Унаслідок обстрілів поранено двох мирних мешканців та пошкоджено цивільну інфраструктуру

Протягом дня 4 вересня росіяни здійснили 18 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Загалом армія РФ обстріляла дев'ять громад, було зафіксовано 119 вибухів. Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У Дружбівській громаді внаслідок артилерійського обстрілу з РСЗВ зазнала поранення одна цивільна людина, пошкоджено 12 приватних будинків, 5 гаражів, товарний вагон на залізничній станції, контактні мережі залізничних колій.

Мінометного обстрілу зазнали Свеська та Середино-Будська громади, по останній росіяни вдарили ще й з РСЗВ: поранили людину, пошкодили приватний будинок та дві квартири у багатоквартирному будинку, адміністративне приміщення, 2 автомобілі, залізничне полотно.

Будь ласка, читайте текст після реклами

В Есманській громаді внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено складське приміщення агропідприємства. Також окупанти вдарили з мінометів по Хотинській та Краснопільській громадах.

Ворог скинув 6 мін на Зноб-Новгородську громаду та обстріляв з артилерії її, а також Новослобідську громаду.

У Білопільській громаді зафіксовано 10 вибухів з мінометів і танковий обстріл, пошкоджено лінію електропередач.

Нагадаємо, що 23 серпня росіяни здійснили 31 обстріл населених пунктів Сумської області. Зокрема, ворожий «Шахед» зруйнував навчальний заклад у місті Ромни, унаслідок чого загинули чотири цивільні особи.