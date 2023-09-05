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Окупанти обстріляли Сумщину: наслідки

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Окупанти обстріляли Сумщину: наслідки
На Сумщині протягом доби було зафіксовано 119 вибухів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Унаслідок обстрілів поранено двох мирних мешканців та пошкоджено цивільну інфраструктуру

Протягом дня 4 вересня росіяни здійснили 18 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Загалом армія РФ обстріляла дев'ять громад, було зафіксовано 119 вибухів. Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

У Дружбівській громаді внаслідок артилерійського обстрілу з РСЗВ зазнала поранення одна цивільна людина, пошкоджено 12 приватних будинків, 5 гаражів, товарний вагон на залізничній станції, контактні мережі залізничних колій.

Мінометного обстрілу зазнали Свеська та Середино-Будська громади, по останній росіяни вдарили ще й з РСЗВ: поранили людину, пошкодили приватний будинок та дві квартири у багатоквартирному будинку, адміністративне приміщення, 2 автомобілі, залізничне полотно.

В Есманській громаді внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено складське приміщення агропідприємства. Також окупанти вдарили з мінометів по Хотинській та Краснопільській громадах.

Ворог скинув 6 мін на Зноб-Новгородську громаду та обстріляв з артилерії її, а також Новослобідську громаду.

У Білопільській громаді зафіксовано 10 вибухів з мінометів і танковий обстріл, пошкоджено лінію електропередач.

Нагадаємо, що 23 серпня росіяни здійснили 31 обстріл населених пунктів Сумської області. Зокрема, ворожий «Шахед» зруйнував навчальний заклад у місті Ромни, унаслідок чого загинули чотири цивільні особи.

Теги: обстріл Сумщина

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