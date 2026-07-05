Кривавий удар РФ по Запоріжжю: більше десяти людей поранено, загинув поліцейській

У поліції розповіли, що правоохоронці виконували службові обов’язки, коли сталася атака

Окупанти вдарили по місту двома ФАБ-500: одна з авіабомб влучила поряд з багатоповерхівкою

Увечері неділі, 5 липня, Росія завдала удару по Запоріжжю. 13 людей отримали поранення, серед них – поліцейський, який помер під час реанімаційних заходів. Як інформує «Главком», про це повідомляє Національна поліція України та голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«У людей контузії та осколкові поранення. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога», – зазначив Федоров.

Окупанти вдарили по місту двома ФАБ-500 з УМПК (універсальний модуль планування та корекції) перетворює звичайну бомбу на високоточну, – ред.). Одна з авіабомб влучила поряд з багатоповерхівкою.

У поліції розповіли, що правоохоронці виконували службові обов’язки, коли сталася атака. Внаслідок обстрілу двоє працівників поліції отримали важкі поранення. Один з них помер під час реанімаційних заходів.

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Крім того, росіяни завдали авіаудару по приватному сектору. Постраждав 15-річний підліток. Від влучання відбулося займання будинку. Пожежу гасили рятувальники.

Нагадаємо, ворог упродовж доби атакував 56 населених пунктів Запорізької області авіацією, дронами, артилерією та РСЗВ. Через ці удари одна людина загинула, ще 16 людей отримали поранення.