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Окупанти перетворили український пляж на величезну військову базу – Федоров

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Окупанти перетворили український пляж на величезну військову базу – Федоров
По всьому морському узбережжю над пляжами літають гвинтокрили
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Влітку Азовське узбережжя було місцем відпочинку для мільйонів українців і іноземців.

Рашисти на узбережжі Азовського моря влаштували величезну військову базу замість курорту. Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

«Влітку Азовське узбережжя було місцем відпочинку для мільйонів українців і іноземців. Тепер це величезна військова база для окупантів. А люди замість моря і сонця змушені дивитися на постійні тренування ворога», – йдеться в повідомленні.

Федоров розповів, що по всьому морському узбережжю над пляжами літають гвинтокрили і випускають теплові «ловушки» прямо над головами відпочивальників. 

Тренування проводяться і на узбережжі Молочного лиману, де ворог влаштував полігон прямо на території національного парку.

Крім того, на базах відпочинку по всьому узбережжю розселили російських військових, сховавши їх за спинами мирних відпочивальників.

«Слухати брехню окупантів про успішний розвиток туризму на ТОТ смішно і сумно водночас. Адже єдине, що успішно роблять загарбники, – руйнують життя на захоплених територіях», – додав Федоров.

Нагадаємо, українські захисники локалізували «великий наступ» російських військових на лінії Куп'янськ-Лиман, вони більше не можуть відновити ініціативу.

До слова, окупанти підрахували, що відновлення Кримського мосту після підриву може коштувати 600 мільйонів рублів (приблизно $6,6 млн – прим. «Главком»). Таку вартість ремонтних робіт назвав експерт будівельної галузі Шаміль Султанов.

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Теги: війна пляжі Азовське море Іван Федоров росіяни

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