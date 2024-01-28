Хакери атакували сайт Координаційного штабу з питань полонених

Атака могла бути здійснена на тлі падіння літака Іл-76

Сьогодні на інформаційні ресурси Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими була здійснена DDoS-атака. Про це йдеться в заяві штабу.

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Зазначається, що атака могла бути здійснена на тлі падіння літака Іл-76.

«Вочевидь, ворог вирішив, що інформація, зокрема, про подробиці обмінів військовополоненими та падіння літака Іл-76 несе для нього загрозу», – йдеться в повідомленні.

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Як повідомляє Координаційний штаб, з метою безпеки на певний час буде обмежений доступ до деяких функцій та ресурсів.

Нагадаємо, на електронні пошти українців можуть надходити небезпечні спам-листи, зокрема від імені так званого «мобілізаційного відділу».

Раніше Служба безпеки України повідомила про фішингові розсилки електронних листів нібито від її імені. Розсилка спрямована переважно на органи державної влади. На перший погляд ці листи здаються правдоподібними, однак насправді вони не мають жодного відношення до СБУ.

До слова, українські кіберфахівці здійснили чергову успішну атаку на Росію – знищено всю ІТ-інфраструктуру компанії IPL Consulting, яка спеціалізувалася на впровадженні інформаційних систем у російській промисловості.