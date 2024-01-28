Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Хакери атакували сайт Координаційного штабу з питань полонених

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Хакери атакували сайт Координаційного штабу з питань полонених
фото ілюстративне

Атака могла бути здійснена на тлі падіння літака Іл-76

Сьогодні на інформаційні ресурси Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими була здійснена DDoS-атака. Про це йдеться в заяві штабу. 

Зазначається, що атака могла бути здійснена на тлі падіння літака Іл-76.

«Вочевидь, ворог вирішив, що інформація, зокрема, про подробиці обмінів військовополоненими та падіння літака Іл-76 несе для нього загрозу», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляє Координаційний штаб, з метою безпеки на певний час буде обмежений доступ до деяких функцій та ресурсів.

Нагадаємо, на електронні пошти українців можуть надходити небезпечні спам-листи, зокрема від імені так званого «мобілізаційного відділу».

Раніше Служба безпеки України повідомила про фішингові розсилки електронних листів нібито від її імені. Розсилка спрямована переважно на органи державної влади. На перший погляд ці листи здаються правдоподібними, однак насправді вони не мають жодного відношення до СБУ. 

До слова, українські кіберфахівці здійснили чергову успішну атаку на Росію – знищено всю ІТ-інфраструктуру компанії IPL Consulting, яка спеціалізувалася на впровадженні інформаційних систем у російській промисловості.

Читайте також: Падіння Іл-76: Координаційний штаб зробив заяву щодо полонених зі списку РФ
Теги: ворог хакер кібератака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В кількох локаціях Одеси сталися займання
Атака на Україну, зустріч Зеленського та Дуди: головне за ніч
17 сiчня, 06:58
Президент України Володимир Зеленський
Ситуація на фронті та дії України у 2024 році: Зеленський провів Ставку
17 сiчня, 23:31
Упродовж новорічної ночі російські терористи атакували Одещину ударними безпілотниками
Унаслідок нічного обстрілу Одеси загинув 15-річний підліток (фото)
1 сiчня, 10:15
У роботі застосунку monobank стався збій (оновлено)
У роботі застосунку monobank стався збій (оновлено)
9 сiчня, 11:24
Українські хакери вдруге атакували провайдера адміністрації президента РФ
Українські хакери вдруге атакували провайдера адміністрації президента РФ
5 сiчня, 09:03
Як знищення російських літаків допоможе Україні – пояснює Центр стратегічних комунікацій
Як знищення російських літаків допоможе Україні – пояснює Центр стратегічних комунікацій
15 сiчня, 13:04
У Кринках наші захисники продовжують бойову роботу з закріплення і розширення плацдарму
РФ зосередила майже 10 тисяч окупантів на одному з напрямків: що задумав ворог
14 сiчня, 10:35
Залишається високою загроза застосування противником ракетного озброєння та безпілотних літальних апаратів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури
Росіяни посилюють наступ на одному із напрямків
26 сiчня, 12:08
Минулої доби на Куп'янському та Лиманському напрямках було відбито 16 ворожих атак
ЗСУ повідомили, чи мають росіяни стратегічні успіхи на сході України
Вчора, 14:25

Події в Україні

Міноборони проводить незаплановані перевірки ТЦК та СП – Умєров
Міноборони проводить незаплановані перевірки ТЦК та СП – Умєров
Хакери атакували сайт Координаційного штабу з питань полонених
Хакери атакували сайт Координаційного штабу з питань полонених
Екскомандир «Айдару» назвав дві головні проблеми на фронті
Екскомандир «Айдару» назвав дві головні проблеми на фронті
У Львові спалахнула пожежа в пансіонаті: загинув літній чоловік
У Львові спалахнула пожежа в пансіонаті: загинув літній чоловік
Командувач ВМС назвав морські цілі України у війні
Командувач ВМС назвав морські цілі України у війні
Загорілося ліжечко: на Житомирщині під час пожежі загинули дві маленькі сестрички
Загорілося ліжечко: на Житомирщині під час пожежі загинули дві маленькі сестрички

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
141K
На фронті загинув актор Володимир Федінчук
53K
Скільки ще триватиме війна в Україні: голова НБУ зробив прогноз
26K
«Догавкаєтесь!». Балога жорстко попередив угорського політика, який претендує на Закарпаття
12K
Поляків обурили підписи на відео Урсули фон дер Ляєн
11K
Суд визнав винним росіянина, який каже, що не пам'ятає, як прилетів до США
9341
Фаріон вчергове різко висловилася про російськомовних українців

Новини

День пам'яті Героїв Крут. Що відзначаємо 29 січня
Сьогодні, 00:20
Підозра чиновникам Міноборони, Греція може передати Україні зброю: головне за ніч
Вчора, 06:36
Невеликий сніг у низці областей: прогноз погоди на 28 січня
Вчора, 04:45
День затвердження Державного прапора України. Які свята відзначаємо 28 січня
Вчора, 00:05
Мобілізація, бронювання. ЗМІ аналізують наслідки для економіки
27 сiчня, 15:20
До боржників за електроенергію буде індивідуальний підхід і вони зможуть реструктуризовати свої борги – ексміністр
27 сiчня, 15:06

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua